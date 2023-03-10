نوزومي نتووركس تستعرض حلولها خلال جيسيك 2023

أعلنت (نوزومي نتووركس) Nozomi Networks، الشركة الرائدة في مجال التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) Gisec الذي سيقام في المدة الممتدة من 14 إلى 16 آذار/ مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها الواسعة من حلول التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء، التي يمكن الاستفادة منها في حماية البنية التحتية الحرجة والشبكات الصناعية والمؤسسات الحكومية من التهديدات السيبرانية، فيما تعزّز إمكانات الصمود والمرونة التشغيلية.

يُذكر أن عام 2022 كان عامًا غير مسبوق من حيث الهجمات التي استهدفت قطاع التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء وأمن أنظمة التحكم الصناعي، ومنها Industroyer2 وINCONTROLLER اللتان سببتا اضطرابات واسعة حول العالم.

كما أن هجمات طلب الفدية والتهديدات التي واجهت التقنيات التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي، والإعلانات عن نقاط الضعف وغيرها ما زالت منتشرة بدرجة كبيرة، إذ يكشف أحدث تقارير (نوزومي نتووركس) عن أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء أن قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والمواصلات، والتجزئة هي مجرد أمثلة على القطاعات الصناعية التي ازدادت فيها الهجمات خلال العام الماضي، نظرًا إلى افتقار معظم الشبكات الصناعية لإنترنت الأشياء والتقنيات التشغيلية إلى الضوابط الكافية للأمن السيبراني – وهي نقطة ضعف يستغلها المهاجمون بالكامل. وتعد شبكات التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط من أكثر المجالات عرضة للهجمات السيبرانية في كافة القطاعات حاليًا.

وفي تعليقه على الأمر، قال (بشير موسى) المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا لدى (نوزومي نتووركس): «لاحظنا ارتفاع الطلب على حلول التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط، حيث يعمل كل من القطاع الخاص والعام على تعزيز دفاعاته في هذا الجانب. ويعدّ الأمن السيبراني الصلب أبرز الأولويات فيما تتبني التقنيات التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي مزيدًا من التقنيات الجديدة بهدف التفوق على المنافسين – وهنا يأتي دور (نوزومي نتووركس)، إذ تحقق حلولنا إمكانات استثنائية لمراقبة الأصول والشبكات والكشف عن التهديدات، كما تقدم مرئيات مفيدة لبيئات التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء مما يسمح للمؤسسات بتخفيض المخاطر وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التهديدات السيبرانية. نشارك في فعاليات (جيسيك 2023) للتواصل مع الشركات التي تواجه تحديات مماثلة ومع العملاء الحاليين والمحتملين، ومع الشركاء والزوار من جميع أنحاء العالم».

وتعد حلول Nozomi Arc التي أطلقت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أحدث إضافة إلى مجموعة منتجات (نوزومي نتووركس)، التي ستُدشَّن خلال فعاليات (جيسيك 2023).

وتعد الحلول أول نظام استشعار أمني للنقاط النهائية في القطاع لتدعم استخدام كل من Guardian و Vantage وتمنحها قدرة كبرى على الرؤية لمتابعة الأسطح المعرضة للهجمات، وتوفر رؤية أكثر تفصيلًا لبيئة التقنيات التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعية بكاملها.

وصُمّمت Nozomi Arc على نحو يمكن تطبيقها في عدد كبير من المواقع والأجهزة في أي مكان يحتاج للمتابعة في المؤسسة، لتضيف البيانات والمعلومات المهمة بشأن الأصول الأساسية والنقاط النهائية في الشبكات. وتستخدم تلك البيانات لتحسين إمكانات التحليل وردع التهديدات، إلى جانب ربط نشاط المستخدمين بحيث تسمح بالاستفادة المثلى من الموارد.

هذا، وسيكون فريق (نوزومي نتووركس) من المسؤولين التنفيذيين وخبراء الأمن السيبراني موجودًا في الجناح B75 بالقاعة 6 للتواصل مع الزوار ومشاركة التجارب بشأن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء وتحديات الأمن حولهما، وإعلام الزوار بالمزيد عن Nozomi Arc واستعراض مجموعة تقنيات الشركة التي يمكن الاستفادة منها في مجالات المراقبة والأمن.