ميتا توقف دفع الحوافز المالية لناشري مقاطع Reels

أعلنت شركة (ميتا) Meta أنها ستوقف برنامج الحوافز المالية لصانعي مقاطع الفيديو القصيرة Reels على كل من فيسبوك وإنستاجرام، وهو البرنامج الذي تدفع الشركة بموجبه مبالغ شهرية لصانعي المحتوى عند تراكم المشاهدات لمحتواهم.

وقال متحدث باسم شركة ميتا لموقع Business Insider، إن الشركة تعمل على تطوير مجموعة من الأدوات والحلول الجديدة لمساعدة صانعي المحتوى على تحقيق دخل ثابت.

وكان “Reels Play Bonus” هو أحد الوسائل الرئيسية التي يمكن من خلالها لصانعي محتوى الفيديو تحقيق الأرباح على فيسبوك وإنستاجرام. ومنذ إطلاق البرنامج في صيف عام 2021، ذكر بعض الناشرين أنهم حققوا أرباحًا قياسية وصلت إلى 35,000 دولار في شهرٍ واحد، فيما شهد بعضهم الآخر تراجعًا مُستمرًا في أرباحهم.

وكان البرنامج متاحًا للناشرين على فيسبوك في جميع أنحاء العالم، ولكنه اقتصر على الولايات المتحدة بالنسبة لإنستاجرام. وقالت الشركة إنها ملتزمة بتقديم الأرباح لكل من سجّل بالبرنامج خلال الثلاثين يومًا الأخيرة.

وطرحت ميتا هذا البرنامج التحفيزي كجزء من ترويج الشركة لمقاطع الفيديو القصيرة التي أطلقتها قبل قرابة الثلاث سنوات للمنافسة مع تيك توك TikTok، وخصصت مليار دولار لدفعها لصانعي المحتوى خلال عام 2022.

ورغم ذلك، ما زال لدى صانعي الفيديو على فيسبوك وإنستاجرام طرقًا مختلفة لكسب المال من المحتوى الذي ينشرونه. إذ يمكن لهم ذلك من خلال الإعلانات المعروضة على مقاطع الفيديو، أو عبر الاشتراك بقنواتهم أو تعاقدهم مع الشركات للترويج للمنتجات التجارية.

ويُذكر أن ميتا ليست الشركة الوحيدة التي أعادت النظر في برنامج الحوافز المالية لصانعي المحتوى، إذ كانت يوتيوب قد أنهت برنامجًا مشابهًا لمقاطع الفيديو القصيرة على موقعها لتطرح عوضًا عنه برنامج مشاركة أرباح الإعلانات مع ناشري المقاطع القصيرة. وكانت تيك توك قد عدلت برنامج الحوافز التابع لها لدفع مبالغ أكبر لصانعي مقاطع الفيديو الطويلة.