دبي الرقمية تعلن مشاركتها في جيسيك 2023

أعلنت (دبي الرقمية) عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) من خلال مركز دبي للأمن الإلكتروني بوصفه شريكًا رسميًا للحدث، الذي يقام خلال المدة الممتدة من 14 إلى 16 آذار/ مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يجمع نخبة من كبريات الشركات والجهات المعنية بالأمن السيبراني من 40 دولة، فضلًا عن مديري أمن المعلومات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وقال (حمد عبيد المنصوري)، المدير العام لـ (دبي الرقمية): «يومًا بعد يوم، تتعزز أهمية الأمن السيبراني بوصفه درع الحماية من الأخطار المصاحبة للتطورات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وثورة البيانات. من هنا تأتي أهمية عقد الفعاليات الإقليمية، مثل: (جيسيك)، حيث يلتقي آلاف المهتمين والمتخصصين لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بشأن أحدث الإستراتيجيات والتقنيات في مجال أمن المعلومات».

وأضاف (المنصوري) أن معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات يشكّل منصة مثالية لمركز دبي للأمن الإلكتروني الذي يعمل على تعزيز الابتكار في مجال الفضاء الإلكتروني لتسليط الضوء على مستجدات مشاريع المركز في مجال الأمن السيبراني، ومبادراته المستقبلية التي يسعى من خلالها إلى لضمان التطبيق الأمثل لإستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني في إمارة دبي.

وبدوره أكد (يوسف حمد الشيباني)، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني حرص المركز على المشاركة في «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، لاستعراض تجربة دبي في مجال الأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات والابتكارات ضمن هذا الإطار وبما يتوافق مع أهداف إستراتيجية الإمارة للأمن السيبراني.

وقال (الشيباني): «كما يدعم المعرض مهمتنا لترسيخ الأمن الإلكتروني في الفضاء الرقمي للمدينة من خلال التعرف على أحدث التوجهات بهذا المجال وإبرام الشراكات المثمرة مع الجهات أصحاب العلاقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتقنية المتقدمة في هذا القطاع».

ويشارك في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) كبار الشخصيات الحكومية، والقادة السيبرانيين، والمبتكرين الإقليميين والدوليين، والخبراء العالميين لقيادة تحولات الأمن السيبراني عبر القطاعات والدول، ويشمل فعاليات وفقرات متنوعة عن عناوين تتعلق بالتقنيات الرقمية الناشئة كالذكاء الاصطناعي وأثره في الأمن السيبراني، وكذلك التوجهات المستقبلية في مجال الأمن الإلكتروني بما يشمل حماية خصوصية الأفراد والمؤسسات، والإستراتيجيات المطلوبة لزيادة الوعي بالأمن الإلكتروني. كما يشكل فرصة لذوي العلاقة لإبرام التعاون والشراكات الفعالة مع الجهات المتخصصة من مختلف دول العالم.