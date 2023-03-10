الولايات المتحدة تصادر موقعًا يبيع برامج ضارة تسرق البيانات

قالت السلطات الأمريكية يوم الخميس إنها صادرت نطاقًا على الإنترنت كان يبيع برامج ضارة يستخدمها مجرمون لسرقة البيانات من أجهزة الحاسوب الخاصة بالضحايا والسيطرة عليها.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن السلطات الفيدرالية في لوس أنجلوس، هي التي صادرت موقع worldwiredlabs.com، كجزء من جهود دولية لإنفاذ القانون.

وجاء في البيان أن الموقع باع (نت واير) NetWire، وهو نوع من البرامج الضارة يسمى «طروادة الوصول عن بعد»، وهو «برنامج متطور قادر على استهداف كل نظام تشغيل وإصابته».

ووفقًا لسجلات المحكمة المقدمة في لوس أنجلوس، فإن البرنامج يسمح بالمراقبة السرية، وينشئ «بابًا خلفيًا» للتحكم الإداري والوصول غير المقيد وغير المصرح به عن بُعد إلى حاسوب الضحية دون علمها أو إذنها.

ولم يتضح عدد المرات التي اشتُري فيها البرنامج الضار من الموقع الذي صُودِر. وقالت منظمة مراقبة الحقوق الرقمية (سيتيزن لاب) Citizen Lab في تقرير في عام 2017 إن (نت واير) ظهر أول مرة في عام 2012 وقد استُخدم في هجمات تتراوح من الاحتيال على بطاقات الائتمان إلى تلك التي تستهدف قطاعي الرعاية الصحية والمصارف.

وقال المدعي الأمريكي (مارتن استرادا) في بيان: «استخدم المجرمون (نت واير) على نطاق عالمي، وقد رددنا بتفكيك البنية التحتية التي تسببت في أضرار لا توصف للضحايا في جميع أنحاء العالم».

وأضاف بيان وزارة العدل أنه أٌلقي القبض على مواطن كرواتي كان مسؤولًا عن الموقع في بلاده يوم الثلاثاء في حين صادرت سلطات إنفاذ القانون السويسرية على نحو منفصل خادم الحاسوب الذي يستضيف البنية التحتية للبرنامج الضار.

وتأتي المصادرة في حين تعمل فيه السلطات الأمريكية على تحسين التعاون مع الدول الأخرى في التحقيق في الجرائم الإلكترونية، التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود.

وقد دعت إستراتيجية جديدة للأمن السيبراني كشف عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى تحالفات أقوى مع الحكومات الأجنبية.

وتُركِّز الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الجديدة على تحويل عبء الدفاع عن الفضاء الإلكتروني للولايات المتحدة، إلى بائعي البرامج ومقدمي الخدمات.