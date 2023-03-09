مايكروسوفت: 100 مليون مُستخدم يومي لمحرك Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نمو كبير في استخدام محرك البحث (بينج) Bing ومتصفح (إيدج) Edge منذ إطلاق النسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من المُنتجين قبل أكثر من شهر. وفقًا للشركة، تجاوز Bing عتبة 100 مليون مستخدم يوميًا، ثلثهم من المستخدمين الجدد.

وقالت الشركة إن جاذبية Bing الجديدة تكمن في الجمع بين البحث والإجابات والدردشة في تجربة واحدة، وأشارت مايكروسوفت إلى أن تحسين ترتيب نتائج البحث عبر الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى نمو في العدد اليومي للمستخدمين، مضيفةً أن جودة بحث Bing في أوجها حاليًا.

وأشارت الشركة التي أضافت ميزة الدردشة من ChatGPT إلى محرك بحثها، إلى نجاح التكامل ما بين البحث والدردشة، وقالت إن ثلث مستخدمي النسخة الجديدة من Bing يستخدمون الدردشة يوميًا بما يقارب ثلاث محادثات لكل جلسة بحث. وسجلت الشركة أكثر من 45 مليون جلسة دردشة منذ إطلاق النسخة التجريبية الجديدة، وأضافت أن 15٪ من جلسات الدردشة هي لأشخاص يستخدمون Bing لإنشاء محتوى جديد، مما يدل على عدم اقتصار استخدام Bing على البحث فقط.

وذكرت الشركة في تدوينتها أن Bing حقق نجاحًا كبيرًا على الهواتف المحمولة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين يوميًا ستة أضعاف مقارنةً بعددهم ما قبل إطلاق النسخة الجديدة. وأشارت مايكروسوفت إلى زيادة عدد مستخدمي تطبيقها للهواتف المحمولة Bing Mobile بتحديثه الجديد الذي جلب ميزة الدردشة عبر الإدخال الصوتي.