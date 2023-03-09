كيفية تغيير لغة مقاطع الفيديو في يوتيوب

أضافت يوتيوب ميزة جديدة تسمى تعدد اللغات (multi-language) لتمكين منشئي المحتوى من إضافة دبلجة بلغات مختلفة إلى مقاطع الفيديو الجديدة والحالية الخاصة بهم، ومساعدتهم في الوصول إلى جمهور أوسع. من الناحية الأخرى، تُسهّل هذه الميزة على جميع المستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب بلغتهم الأم.

سنوضح فيما يلي كيفية استخدام ميزة تعدد اللغات في يوتيوب لتغيير لغة مقاطع الفيديو التي تشاهدها في يوتيوب إلى لغتك الأم:

ما هي ميزة تعدد اللغات في يوتيوب؟

تتيح ميزة (تعدد اللغات) Multi-Language في يوتيوب لمُنشئي المحتوى إضافة ملفات صوتية مختلفة إلى مقطع فيديو، وهو ما يُعرف باسم (الدبلجة) Dubbing. تختلف الدبلجة كثيرًا عن الترجمة، ومن نواحٍ عديدة، أبرزها أن الدبلجة تحافظ على المعنى الحقيقي للمحتوى.

تضم الملفات الصوتية التي يمكن لمنشئي المحتوى في يوتيوب إضافتها إلى الفيديو تسجيلات تعرض محتوى الفيديو باللغات الأجنبية. على سبيل المثال: يمكن لمنشئي المحتوى الاستعانة بمدبلجين لتسجيل المحتوى الصوتي في فيديو صادر باللغة الإنجليزية باللغات الإسبانية والهندية ولغات أخرى. بعد ذلك، يُضيف منشئ الفيديو هذه الملفات الصوتية إلى الفيديو الأصلي.

تلغي ميزة تعدد اللغات في يوتيوب حاجة منشئي المحتوى إلى تحميل الفيديو نفسه في إصدارات مختلفة تضم لغات مختلفة، إذ يمكن تحميل مقطع فيديو واحد بملفات صوتية متعددة. وهذا يساعد في انتشار الفيديو بشكل أوسع عن طريق جذب الجماهير الذين يتكلمون لغات مختلفة.

كيفية استخدام ميزة تعدد اللغات في يوتيوب

يمكن للمشاهدين اختيار مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب بلغة مختلفة سواء كانوا يستخدمون تطبيق يوتيوب في هواتفهم أو إصدار سطح المكتب. إليك كيفية الاستفادة من هذه الميزة وتغيير لغة مقاطع الفيديو في يوتيوب:

كيفية تغيير لغة مقاطع الفيديو في تطبيق يوتيوب

اتبع الخطوات التالية لمشاهدة مقطع فيديو يوتيوب بلغتك الأم بدلًا من لغته الأصلية:

افتح تطبيق يوتيوب وشغّل مقطع فيديو تريد مشاهدته.

افتح الفيديو ثم انقر فوق رمز (الإعدادات) Settings الظاهر في الزاوية اليُمنى العُلوية من الشاشة.

انقر فوق خيار (Audio track)، ثم انقر فوق اللغة التي تريد التبديل إليها.

كيفية تغيير لغة مقاطع الفيديو في إصدار سطح المكتب من يوتيوب

يمكنك أيضًا مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب بلغتك الأم في حاسوبك باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب، ثم انتقل إلى موقع يوتيوب وشغّل مقطع فيديو تريد مشاهدته. انقر فوق أيقونة الإعدادات الظاهرة في الجهة السُفلية من الفيديو، ثم انقر فوق خيار (Audio track). ابحث عن لغتك الأم في القائمة ثم انقر فوقها.

تعتمد قائمة اللغات المعروضة في قسم (Audio track) للفيديو على عدد الملفات الصوتية التي أضافها المنشئ إلى هذا الفيديو. إذا لم تعثر على لغتك الأم في القائمة، فهذا يعني أن منشئ الفيديو لم يضف ملف صوتي بلغتك.

بدأ بعض منشئي المحتوى بإضافة لغات شائعة تدريجيًا إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم لأن هذه العملية تستغرق وقتًا، إذ يتعين على منشئي المحتوى في يوتيوب الاستعانة بمدبلجين وتجهيز ملفات صوتية بلغات متعددة ثم إضافتها يدويًا.