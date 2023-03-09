غرفة التجارة الأمريكية تدعو إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

نشرت غرفة التجارة الأمريكية، تقريراً يدعو إلى تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي في البلاد. ويحث التقرير -وفقًا لما نقلته رويترز– صانعي القرار وقادة الأعمال على إنشاء إطار تنظيمي لضمان استخدام التقنية بمسؤولية لتقليص خطره على الأمن القومي وبشكلٍ لا يؤثر على نمو هذه الصناعة. ويُعتبر هذا موقفًا نادرًا من غرفة التجارة التي عُرِفَت بمواقفها المناهضة للتنظيم.

ويأتي التقرير بينما يتزايد الاهتمام في الولايات المتحدة ودول أخرى بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برنامج ChatGPT الذي يعتبر من البرامج الناشئة والتي تتمتع بقدرتها على الإجابة بسرعة على مجموعة واسعة من الاستفسارات، إلا أن تأثيره على الأمن القومي والتعليم يُثير المخاوف بين البرلمانيين الأمريكيين.

ويشير التقرير إلى توقعاتٍ بأن يضيف الذكاء الاصطناعي 13 تريليونًا من الدولارات إلى النمو الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030، وأنه قدم مساهمات هامة مثل رصد حرائق الغابات لتسريع استجابة مسؤولي إدارة الطوارئ. ومع ذلك، يشدد التقرير على ضرورة الاستعداد للانتشار المتزايد لهذه التكنولوجيا ومخاطرها المحتملة.

وتؤكد الغرفة في تقريرها أن “كل شركة وجهاز حكومي سيستخدم الذكاء الاصطناعي في غضون 20 عامًا”. ويعتبر هذا التقرير جزءاً من لجنة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها الغرفة العام الماضي، والتي تعترف بالدور الحاسم الذي ستلعبه الشركات في استخدام وإدارة هذه التقنية.