جوجل تتيح خدمة VPN الخاصة بها لجميع مشتركي Google One

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء أن أي مشترك في خدمة التخزين السحابي التابعة لها (جوجل ون) Google One سيحصل الآن على خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قبل الآن تتيح خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN للمشتركين في خطط (بريميوم) Premium (بسعة 2 تيرابايت وما فوق)، والآن أصبحت الخدمة متاحةً لخطط (جوجل ون) جميعها.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: «تأتي خطط (جوجل ون) جميعها بالفعل مع مساحة تخزين كبرى للاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك وصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بأمان».

وأضافت الشركة: «وبهدف الحصول على طبقات إضافية من الأمان (وراحة البال)، فإننا الآن نوسّع خدمة VPN من (جوجل ون) لتشمل الخطط جميعها، ونقدم تقرير الويب المظلم في الولايات المتحدة لمساعدتك على مراقبة معلوماتك الشخصية على نحو أفضل».

وأوضحت جوجل أن خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN من (جوجل ون) تضيف مزيدًا من الحماية لنشاطك على الإنترنت بغض النظر عن التطبيقات أو المتصفحات التي تستخدمها، إذ تحميه من القراصنة أو مشغلي الشبكات عن طريق إخفاء عنوانك لبروتوكول الإنترنت IP.

فبدون الشبكات الافتراضية الخاصة، يمكن للمواقع والتطبيقات التي تزورها استخدام عنوانك لبروتوكول الإنترنت IP لتتبع نشاطك أو تحديد موقعك. وبالإضافة إلى ذلك، قالت جوجل إنها تتخذ عدة خطوات للتأكد من عدم قدرة أي شخص على ربط حركة مرور الشبكة بهويتك.

وبدءًا من اليوم، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستُوسّع الشركة نطاق وصول الشبكات الافتراضية الخاصة VPN لتشمل خطط (جوجل ون) جميعها، ومن ذلك الخطة الأساسية Basic التي تبدأ بسعر 1.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وقالت الشركة إن خدمة VPN ستتوفر في 22 دولة عبر أجهزة أندرويد، و(آي أو إس)، وويندوز، وماك. ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة خدمة VPN مع ما يصل إلى خمسة آخرين إذا كانوا مشتركين في خطة (جوجل ون) واحدة.

وبالإضافة إلى توسيع خدمة VPN، أعلنت جوجل عن إتاحة تقرير الويب المظلم الخاص بخدمة (جوجل ون) للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن الاحتيال باستخدام الهوية عبر الإنترنت الذي يستفيد من المعلومات المسروقة من خلال خروقات البيانات، يعد مشكلة متزايدة تؤثر في ملايين الأشخاص كل عام. ويمكن العثور على الكثير من هذه المعلومات المسروقة في الويب المظلم، وهو جزء يصعب الوصول إليه من الإنترنت ويتطلب متصفحًا متخصصًا للوصول إليه ولا تفهرسه محركات البحث. «إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا تم العثور على معلوماتك على الويب المظلم حيث قد تكون معرضة للخطر؟».

وقالت الشركة: «يساعدك تقرير الويب المظلم في (جوجل ون) على فحص الويب المظلم بحثًا عن معلوماتك الشخصية، مثل: اسمك، وعنوانك، وبريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، ورقم الضمان الاجتماعي، وسيُعلمك إذا عُثر عليها».

وبالإضافة إلى عرض النتائج المتطابقة مع المعلومات الشخصية التي يضيفها المستخدمون إلى ملف تعريف المراقبة الخاص بهم، سيعرض لهم تقرير الويب المظلم أيضًا المعلومات الأخرى ذات الصلة التي يمكن العثور عليها في عمليات اختراق البيانات هذه.