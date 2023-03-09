تيك توك تحظر مشاركة روابط متاجر التطبيقات في النبذة لمنشئي المحتوى

بدأت خدمة مشاركة مقاطع الفيديو (تيك توك) حظر الروابط إلى متاجر التطبيقات التي ينشرها منشئو المحتوى في النبدة الخاصة بهم.

ويُوسَّع الحظر، الذي سيكون له تأثير كبير في صفقات الحملات الإعلانية بين منشئي المحتوى والعلامات التجارية، أيضًا ليشمل الخدمات الخارجية التي توفر إمكانية نشر روابط في النبذة، مثل: (لينكتري) Linktree.

وكان المؤسس المشارك لشركة (سنديت) Sendit (ديفيد تسلر) أول من رصد التغيير، ونشر بذلك تغريدة على موقع تويتر، وقال إنه وآخرين اختبروا الأمر عبر مجموعة من الحسابات ووجدوا أن روابط إعادة التوجيه إلى متجر (آب ستور) لم تعد تعمل. وبدلًا من ذلك، فإن الروابط تعرض رسالة مفادها «لا يمكن إكمال الإجراء».

ولاحظ (تسلر) أن تيك توك استثنت من هذا التغيير الحسابات التي لها علاقات إعلانية معها.

وعلى الرغم من أن تيك توك لم تقدم بيانًا رسميًا بشأن التغيير الأخير، فقد أكدت الشركة أن حسابات منشئي المحتوى الشخصية لن تكون قادرة بعد الآن على نشر روابط إلى صفحات متجر التطبيقات. ومع ذلك، سيتمكنون كالسابق من نشر روابط إلى مواقع الويب.

ومن الآن فصاعدًا، لن تتمكن سوى الحسابات الخاصة بالشركات في تيك توك من نشر روابط إلى صفحات متجر التطبيقات. ولن تكون هناك أي رسوم مقابل هذه الوظيفة، ما يعني أنه لا يتعين على الشركات الدفع لإضافة الرابط أو الموافقة على الإعلان على المنصة من أجل الاستفادة من هذا الخيار.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول تيك توك إنها ستطرح زر (تنزيل التطبيق) الجديد لتستخدمه حسابات الشركات، وهذا أيضًا سيكون بدون أي رسوم.

وتعتقد الشركة أن هذا التغيير سيساعد المستخدمين على التمييز بين الحسابات الشخصية والحسابات التابعة لشركات. ولكن يبدو أيضًا أنها دفعة لتحويل المزيد من أموال الإعلانات التي تتدفق اليوم إلى منشئي المحتوى من خلال الحملات، للانتقال مباشرةً إلى تيك توك مباشرةً، ذلك بإجبارهم إلى التحول إلى حسابات شركات.

والآن، يُرجح أن ترغب الشركات التي تتطلع إلى توجيه مستخدمي تيك توك إلى متجر التطبيقات، في الترويج للحساب باستخدام الرابط الوظيفي عن طريق الإعلانات.

يُشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، كان لتيك توك تأثير متزايد في ترتيب التطبيقات في متجر (آب ستور)، ففي بعض الأحيان شهدت بعض التطبيقات تضخيمًا مصنطعًا بسبب تدفق كم هائل من مستخدمي المنصة لتنزيلها بعد إطلاق حملة تسويقية على المنصة.