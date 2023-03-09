تقرير إنترنت السعودية 2022 وجوانب مهمة للاستفادة منه

يقدم تقرير “إنترنت السعودية 2022” الذي نشرته أخيراً هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) رؤى لا تقدر بثمن حول نمو واستخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية. ويسلط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة للخدمات الرقمية والبنية التحتية في السعودية وتأثيرها في نمو الاقتصاد الرقمي. ومن الصعب جداً إعطاء هذا التقرير حقه من خلال مقال واحد، غير أنني أحاول هنا أن أتعرض لجوانب مهمة يمكن الاستفادة منها من هذا التقرير من وجهة نظري.

ومن أهم النقاط التي استخلصها التقرير ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت في المملكة، والتي وصلت إلى 98.6٪ من السكان. وهذا يشير إلى اتجاه متزايد نحو التحول الرقمي واعتماد الخدمات عبر الإنترنت من قبل القطاعين العام والخاص. كما يسلط التقرير الضوء على نمو استخدام الإنترنت في مختلف المناطق والفئات العمرية والجنس، مما يوفر بيانات مهمة للشركات وصانعي السياسات.

ويكشف التقرير أيضاً أن 49.4٪ من مستخدمي الإنترنت يقضون أكثر من سبع ساعات يومياً في تصفح الإنترنت، وأن يوم السبت هو أكثر أيام الأسبوع تصفحاً للإنترنت. ويمكن للشركات الاستفادة من هذه المعلومات لإعادة صياغة إستراتيجيات التسويق والإعلان الخاصة بها والوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال.

علاوة على ذلك، يظهر التقرير أن متوسط سرعة تنزيل الإنترنت عبر الهاتف النقال في المملكة يبلغ 180.2 ميغابت في الثانية، مما يجعلها من بين الدول العشر الأولى في العالم. لا شك بأن هذه علامة إيجابية على قوة البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفر فرصاً لنمو الخدمات والتطبيقات الرقمية الجديدة. ووفقاً للتقرير، يبلغ متوسط استهلاك بيانات الإنترنت عبر الهاتف المحمول للشخص الواحد 37 جيجابايت شهرياً، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على خدمات بيانات الهاتف المحمول.

كما يسلط التقرير الضوء على شعبية الحكومة الإلكترونية والتطبيقات التعليمية في المملكة، إذ يعد تطبيق خدمات “توكلنا” أكثر تطبيقات الحكومة الإلكترونية تنزيلاً، وتطبيق “مدرستي”، بصفته التطبيق التعليمي الأول في المملكة. وهذا يعكس أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل الوصول إلى الجمهور وإيصال المعلومات إليه.

كما تشير الزيادة في إجمالي حركة الإنترنت إلى 35 مليون تيرابايت، بزيادة قدرها 17٪ عن عام 2021، إلى الأهمية المتزايدة للخدمات الرقمية والبنية التحتية في المملكة. وهذا يوفر فرصاً كبيرة للشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التحول الرقمي وإمكانات النمو في المملكة.

بالنسبة للشركات وقطاع الأعمال

أما على صعيد الأعمال، فيقدم التقرير رؤى قيمة للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تتطلع إلى توسيع وجودها والاستفادة من الاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة العربية السعودية. ويوفر التقرير بيانات وإحصاءات حول أنماط استخدام الإنترنت والبنية التحتية وجودة الخدمات، التي يمكن للشركات استخدامها لتوجيه إستراتيجيات أعمالها والاستفادة منها في عملية صناعة القرار.

وبالنسبة للشركات المحلية، يمكن أن يساعد التقرير في تحديد اتجاهات المستهلكين وتفضيلاتهم في مناطق مختلفة من المملكة، مما يسمح لهم بتخصيص جهودهم التسويقية والإعلانية وفقا لذلك. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد بيانات التقرير حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات التعليمية الأكثر تنزيلاً الشركات على تطوير حلول وخدمات مستهدفة تلبي الاحتياجات المحددة للسوق المحلية.

كما يمكن للشركات الإقليمية والدولية الاستفادة من التقرير من خلال الاطلاع على المشهد الرقمي العام في المملكة، وتحديد المجالات المحتملة للاستثمار وفرص الشراكة، وتكييف عروضها لتناسب احتياجات السوق السعودية. كما يمكن أن تساعد بيانات التقرير حول سرعات الإنترنت واستهلاك بيانات الهاتف المحمول وحركة المرور على الإنترنت هذه الشركات على تحسين خدماتها الرقمية وبنيتها التحتية لتحسين الأداء وتجربة المستخدم.

علاوة على ذلك، فإن تركيز التقرير على تعزيز الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص يمكن أن يوفر فرصاً للشركات للتعاون مع الحكومة في تطوير وتنفيذ حلول رقمية مبتكرة تعمل على تحسين الكفاءة والفعالية الشاملة للخدمات العامة.

ويعد تقرير إنترنت السعودية 2022 مصدراً قيماً للشركات التي تتطلع إلى توسيع وجودها والاستفادة من الاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة العربية السعودية. ويمكن أن تساعد بيانات التقرير ورؤاه الشركات على اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة، وتحسين خدماتها الرقمية وبنيتها التحتية، وتطوير حلول وخدمات مستهدفة تلبي الاحتياجات المحددة للسوق المحلية.

بالنسبة لوسائل الإعلام

ومن وجهة نظري، يمكن لوسائل الإعلام الاستفادة من تقرير إنترنت السعودية 2022 بعدة طرق، مثل: الاستفادة من رؤى التقرير حول أنماط استخدام الإنترنت من قبل وسائل الإعلام لتطوير محتوى مستهدف وإستراتيجيات تسويقية للوصول إلى جمهورها بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، يمكن لوسائل الإعلام استخدام البيانات في أكثر أيام الأسبوع استخداماً للإنترنت لجدولة حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي لتحقيق أقصى تأثير.

وفي الختام، يقدم تقرير “إنترنت السعودية 2022” رؤى قيّمة عن نمو واستخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية. ويُمكن للشركات وصانعي السياسات والمستثمرين الاستفادة من بيانات وإحصاءات التقرير في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات التقنية، والمساهمة في تطوير اقتصاد رقمي مزدهر في المملكة.

بقلم: أحمد عبدالقادر، إعلامي متخصص بالشؤون التقنية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية