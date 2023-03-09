تقرير إنترنت السعودية: إليكم أكثر مواقع الإنترنت زيارةً في السعودية في 2022

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أخيراً تقرير (إنترنت السعودية 2022)، الذي يتناول أهم الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات التقنية، الأمر الذي بدوره يساعد على بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

وكشف التقرير عن معلومات تفصيلية عن مستخدمي الإنترنت وفق الجنس، والفئة العمرية، والمناطق المختلفة، واستعرض مجموعة من المؤشرات والمعلومات حول أنماط وسلوكيات مستخدمي الإنترنت، ومن ذلك معدلات الاستخدام اليومي، حيث يذكر التقرير أن 49.4 في المئة من مستخدمي الإنترنت يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في تصفح الإنترنت، موضحًا أن يوم السبت يعد من أكثر الأيام التي يُستخدم الإنترنت فيه خلال الأسبوع.

وأورد التقرير أكثر مواقع الإنترنت زيارة في المملكة العربية السعودية، وهي: