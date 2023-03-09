Discord يُطلق عددًا من روبوتات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (ديسكورد) Discord، المطوّرة لتطبيق الدردشة الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، عن إطلاق مجموعة من روبوتات الذكاء الاصطناعي التي يتخصص كلٌ منها بتقديم خدمة مختلفة.

Clyde

يتمتع Clyde بالقدرة على الإجابة عن مختلف أنواع الأسئلة بشكلٍ مُشابهٍ لـ ChatGPT، وهو مبني باستخدام تقنية OpenAI المطوّرة للروبوت الشهير. لكن يكمن الفرق في كون Clyde قابل للاستخدام في المحادثات الجماعية، إذ يمكن خلال الدردشة العادية استدعاء الروبوت عبر كتابة [email protected] وطرح السؤال للحصول على إجابة عامّة يراها جميع المُشاركين في الدردشة الجماعية.

إضافةً إلى ذلك يستطيع Clyde اقتراح قوائم تشغيل الأغاني ومساعدة المستخدم في العثور على صور GIF أو رموز الإيموجي بسهولة.

AutoMod

وهو روبوت موجود مُسبقًا في Discrod يقدّم خدمة الرقابة على غرف الدردشة. مع التحديث الجديد أصبح AutoMod مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. ويلعب AutoMod دور المُشرف الذي يستطيع أصحاب غرف الدردشة الاستعانة به للتأكد من الالتزام بقوانين الغرفة. يمكن لهذا الروبوت قراءة وفهم النصوص المكتوبة وتنبيه مدير الغرفة في حال كتابة بعض المستخدمين ما يُخالف القواعد.

Conversation Summaries

روبوت يعمل على تلخيص المحادثات ويهدف إلى إعطاء المستخدم مُلخصًا للدردشات التي حصلت أثناء غيابه. يُجمّع الروبوت المحادثات التي فاتت المستخدم وفقًا لموضوع كل محادثة لتسهيل مطالعتها لاحقًا.

Whiteboard

إضافةً إلى الروبوتات الجديدة، أعلنت Discord عن اختبارها لميزة جديدة هي اللوح الأبيض Whiteboard الذي يتيح للمستخدمين الكتابة والرسم بشكل مُشترك على لوحٍ افتراضي، يتضمن ميزةً لتحويل النصوص إلى صور باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفقًا للشركة، ما زالت هذه الميزة تجريبية وستتوفر خلال فترة قريبة لجميع المستخدمين.

يُذكر أن Discord هو تطبيق دردشة شهير يسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض عبر الصوت والنص والصورة، كما يتيح إنشاء خوادم خاصة أو عامّة لتواصل المستخدمين في مجموعات صغيرة أو كبيرة. يعتبر التطبيق مشهورًا بين مجتمعات الألعاب الإلكترونية ولكنه يُستخدم أيضًا في العديد من المجالات الأخرى مثل التعليم والعمل ومُختلف أنواع المجتمعات الإلكترونية. ويتجاوز عدد مستخدمي Discord الـ 150 مليون مستخدم نشط يوميًا حول العالم وفقًا لإحصائيات عام 2021.