تسريب كبير يكشف عن مواصفات معالج Snapdragon 8 Gen 3

كشف تسريبٌ كبير عن المواصفات المتوقعة لمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المنتظر توفره في معظم هواتف أندرويد من الفئة الرائدة في العام المقبل.

ورغم عدم توفر الكثير من المعلومات حول مواصفات المعالج الفنية حتى الآن، أشارت التسريبات الأخيرة إلى أن المعالج القادم يمكن أن يتفوق على معالج آبل Apple A16 Bionic الذي يعمل على هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max.

وقد كشف التسرب الذي تم نشره على تويتر، الكثير من الجوانب الهامة حول الشريحة الرائدة القادمة من شركة كوالكوم. ووفقًا للتسريب، ستعتمد الشريحة القادمة على تقنية التصنيع TSMC N4P وهي التقنية نفسها التي يعتمد عليها معالج Snapdragon 8 Gen 2.

كما كشفت المعلومات أن الشريحة الجديدة ستتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى ولكن بتكوين 1+5+2 بدلاً من 1+2+2+3 الموجود في الجيل السابق. وهو ما يعني أن المعالج الجديد سيتألف من شريحة Cortex-X4 رئيسية بتردد 3.75 جيجاهرتز، وخمس شرائح Cortex-A720 بتردد 3 جيجاهرتز، وشريحتي Cortex-A520 بتردد 2 جيجاهرتز. في المقابل، يأتي المعالج الحالي Snapdragon 8 Gen 2 بالشريحة الرئيسية Cortex-X3 بتردد 3.2 جيجاهرتز، وشريحتي Cortex-A715 بتردد 2.8 جيجاهرتز، وشريحتي Cortex-A710 بتردد 2.8 جيجاهرتز.

وقد بينت اختبارات الأداء المسربة أن المعالج الجديد أسرع من شريحة آبل A16 Bionic في كل من اختبار النواة الواحدة واختبار تعدد النوى.