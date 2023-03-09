اختراق بيانات التأمين الصحي للمئات من المشرعين الأمريكيين

قالت مسؤولة كبيرة في مجلس النواب اليوم إنه من المحتمل أن يكون «اختراق كبير للبيانات» حدث يوم الثلاثاء في سوق التأمين الصحي في واشنطن العاصمة، قد كشف عن بيانات التعريف الشخصية للمئات من المشرعين والموظفين.

وفي رسالة حصلت عليها شبكة (إن بي سي نيوز) NBC News الإخبارية الأمريكية، قالت كبيرة المسؤولين الإداريين (كاثرين إل. سزبيندور) اليوم إن شرطة الكابيتول الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد نبّهاها إلى اختراق البيانات في (رابط صحة العاصمة) DC Health Link، وهو سوق إلكتروني للرعاية الصحية يدير خطط الرعاية الصحية لأعضاء الكونغرس وموظفين محددين في (كابيتول هيل) Capitol Hill.

وقالت سزبيندور: «في الوقت الراهن، لست أعلم حجم الاختراق ونطاقه، ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالية أعلمني بأن معلومات الحساب و(معلومات التعريف الشخصية) للمئات من الأعضاء وموظفي مجلس النواب قد سُرقت». وأضافت: «أتوقع أن أصل إلى قائمة الموظفين المتأثرين في وقت لاحق من اليوم، وسأُبلغكم مباشرةً إن كانت معلوماتكم قد سُرقت».

وأضافت سزبيندور أنه لا يبدو أن المشرعين في مجلس النواب كانوا «المقصودين بالهجوم” على DC Health Link.

وأثّر اختراق البيانات أيضًا في مكاتب مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا لرسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى مكاتب مجلس الشيوخ بعد ظهر الأربعاء، وفيها جاء أن سلطات إنفاذ القانون أبلغت رقيبًا في مجلس الشيوخ بشأن اختراق البيانات».

وذكر الإشعار أن «البيانات تضمنت: الأسماء الكاملة، وتاريخ التسجيل، والعلاقة (الشخصية، والزوجة، والأطفال)، وعنوان البريد الإلكتروني، ولكن لا توجد معلومات تعريف شخصية أخرى».

وقال متحدث باسم هيئة تبادل المنافع الصحية في العاصمة، التي تدير DC Health Link، يوم الأربعاء إنها بدأت تحقيقًا في الاختراق.

وقال المتحدث في بيان: «لقد بدأنا تحقيقًا شاملًا ونعمل مع محققين جنائيين وجهات إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، نتخذ إجراءات لضمان أمن المعلومات الشخصية لمستخدمينا وخصوصيتها». وأضاف: «نحن بصدد إخطار العملاء المتأثرين وسنوفر خدمات مراقبة الهوية والائتمان».

وقال المتحدث إن خدمات مراقبة الائتمان لجميع العملاء المتضررين قد وُفِرت أيضًا.

وقالت سزبيندور إنه من منطلق «الحذر الشديد»، قد يختار المشرعون تجميد الائتمان العائلي في ثلاثة مكاتب ائتمان رئيسية: Equifax، و Experian، و Transunion.