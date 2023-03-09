أبرز التوقعات حول ساعة جوجل 2 Pixel Watch القادمة

أطلقت جوجل أول ساعة ذكية من إنتاجها وهي ساعة (Pixel Watch) في نهاية العام الماضي إلى جانب هاتف Pixel 7. وقد تميزت ساعة Pixel Watch بالتصميم الدائري البسيط، والتكامل مع Fitbit الرائدة في تصنيع الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، مما أتاح العديد من الميزات المتوفرة لمستخدمي ساعات Fitbit لمستخدمي ساعة جوجل بكسل الذكية. من الناحية أخرى، كان هناك انتقادات بشأن عمر البطارية الذي يدوم لمدة 24 ساعة فقط.

في الوقت الحالي، نتطلع إلى إصدار جديد من ساعة جوجل بكسل الذكية (Pixel Watch 2) يضم ميزات أفضل حتى تستمر كمنافس قوي في سوق الساعات الذكية.

إليك أبرز التوقعات حول ساعة Pixel Watch 2 من جوجل:

ما هو تاريخ إصدار Google Pixel Watch 2 ؟

تصدر طرز جديدة سنويًا من الساعات الذكية الأكثر شعبية، مثل: Apple Watch و Galaxy Watch، ومن المُحتمل أن نرى جوجل تتبع النهج نفسه بحيث تصدر جيل جديد من ساعتها الذكية سنويًا.

مع وجود القليل من الاحتمالات، فإن الاحتمال الأكبر هو أن Pixel Watch 2 ستظهر بنفس فترة صدور الجيل الأول وهو شهر أكتوبر. واستنادًا إلى أن جوجل أصدرت Pixel Watch مع Pixel 7، هناك احتمال كبير أن يرافق هاتف Pixel 8 ساعة Pixel Watch 2 في خريف 2023.

ما هي ميزات Pixel Watch 2 التي نتوقع رؤيتها؟

التصميم:

إن جمال تصميم ساعة Pixel Watch أحد أكثر الجوانب التي زادت شهرة الساعة على نطاق واسع. ومن غير المُتوقع أن تغير جوجل التصميم. وفي الغالب، ستضم ساعة Pixel Watch 2 تصميم دائري وربما حافات أرق، مع زر جانبي دوار (Digital Crown)، كما نتوقع مواصفات المتانة نفسها أو أفضل، وبالطبع، ستبقى Pixel Watch 2 تعمل بنظام التشغيل Wear OS.

ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية:

تشير كل العلامات حتى الآن إلى استمرار التكامل مع مجموعة أدوات Fitbit والتطبيق المصاحب لها، لذلك من المتوقع أن تتوفر أدوات تتبع الإحصائيات الأساسية، مثل: (الخطوات) steps، و(السعرات الحرارية) calories، و(معدل ضربات القلب) heart rate، بالإضافة إلى الاستمرار بدعم ميزة تتبع النوم من Fitbit، وغيرها من الأدوات والميزات الإضافية لمشتركي Fitbit Premium.

من المحتمل أن تحتفظ بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، ومقياس التسارع، والبوصلة ومستشعر الجيروسكوب، ومستشعر معدل ضربات القلب البصري، وتطبيق تخطيط القلب (ECG) من Fitbit، بالإضافة إلى مستشعر SpO2 .

ما هو سعر Pixel Watch 2 المُتوقع؟

يبدأ سعر ساعة (Pixel Watch) من 349 دولارًا و99 سنتًا لطراز (Bluetooth/Wi-Fi)، و399 دولارًا و99 سنتًا لطراز (4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi).

يعد هذا السعر متوسط مقارنةً بأسعار الساعات الذكية الأخرى التي أُصدرت في نهاية العام الماضي، مثل: Apple Watch Series 8 وGalaxy Watch 5. إذ يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch 5 من 154 دولارًا و99 سنتًا، بينما يبدأ سعر ساعة Apple Watch Series 8 من 399 دولارًا.

من المتوقع أن يكون سعر ساعة بكسل الجيل الثاني نفس سعر الجيل الأول أو قريب منه إلى حد كبير. وإذا أضافت الشركة أحجام متعددة، فمن المحتمل أن تختلف الأسعار حسب الحجم أيضًا.

ميزات نرغب في إضافتها إلى Pixel Watch 2

فيما يلي أبرز الميزات التي نرغب في إضافتها إلى الجيل الثاني من Pixel Watch:

عمر بطارية أفضل:

عمر البطارية في ساعة Pixel Watch ليس مثاليًا، فهو يسمح للساعة بالعمل لمدة 24 ساعة فقط وهذا أمر غير عملي، خاصة بالنسبة لأي شخص مهتم بتتبع النوم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تتوافق Pixel Watch مع أجهزة الشحن المعتمدة من Qi ولا يمكن استخدام الشحن اللاسلكي العكسي من هاتف Pixel.

ستؤدي التحسينات في عمر البطارية والتوافق مع أجهزة الشحن المختلفة إلى رفع مستوى Pixel Watch 2 بشكل كبير.

تحسينات في ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية:

بفضل التكامل مع Fitbit، توفر Pixel Watch تجربة تتبع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية جيدة للمستخدم العادي. من الناحية الأخرى، فإن سعرها مرتفع بما يكفي لوجود مجموعة ميزات أكثر قوة. إذ توفر الساعات الذكية التي تباع بالسعر نفسه أدوات أكثر تقدمًا، مثل مستشعرات درجة الحرارة ومراقبة (مستويات الأكسجين في الدم) SpO2 المستمرة وبيانات تفصيلية ودقيقة بما يتعلق بالتمارين الرياضية.

والأهم من ذلك، أن العلامات التجارية مثل Apple و Samsung و Garmin تواصل إضافة ميزات جديدة بما يتعلق بتتبع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية وغيرها. لذا من الجيد رؤية المزيد من التقدم في ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية في ساعة Pixel Watch 2

إضافة أحجام وألوان جديدة:

تأتي ساعة Google Pixel Watch بمقاس 41 مليمتر، ومن المتوقع أن تقدم هذا العام طراز بحجم أكبر. على سبيل المثال: بمقاس 44 مليمتر وهذا الحجم يُعد مثالي بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون ارتداء الساعات الكبيرة.

يتوفر الجيل الحالي بثلاثة ألوان فقط، وهي: Champagne Gold أو Matte Black أو Polished Silver، ومن المتوقع أن تقدم جوجل المزيد من خيارات الألوان في الجيل الثاني من الساعة.