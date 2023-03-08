Google Translate يدعم الآن ترجمة النصوص في الصور على الويب

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق ميزة جديدة في نسخة الويب من خدمة الترجمة (جوجل ترانزليت) Google Translate، تتيح للمُستخدمين ترجمة النصوص الموجودة في الصور باستخدام تقنية الترجمة عبر الواقع المعزز AR Translate، وهي التقنية المُستخدمة في تطبيق (جوجل لينز) Google Lens المتوفر في الهواتف الذكية.

ويمكن للمستخدمين تجربة الخدمة عبر رفع الصور من الهاتف الذكي أو الحاسوب ضمن علامة تبويب الصور “Images” إلى موقع Google Translate. ستتعرف الأداة بشكلٍ تلقائي على اللغة الموجودة في الصورة وتُترجمها إلى اللغة المطلوبة. وتوفّر الخدمة أكثر من 130 لغة للاختيار من بينها. ويمكن للمستخدمين أيضًا المقارنة جنبًا إلى جنب بين النص الأصلي والنص المُترجَم عن طريق النقر على زر (عرض النسخة الأصلية) Show original، ويمكنهم أيضًا تنزيل الصورة المترجمة أو نسخ النص.

تستخدم هذه الميزة الجديدة تقنية Generative Adversarial Networks المستخدمة في Google Lens، والتي تعمل على توليد صورة تعرض النص المُترجَم وكأنه جزء من الصورة الأصلية، بدلاً من وضع الترجمة فوق النص الأصلي.

وفي حين أن هذه الميزة متوفرة بالفعل ضمن تطبيق Google Lens للهواتف الذكية، إلا أنها أصبحت متاحة الآن لمستخدمي المتصفحات.

وكانت جوجل قد أطلقت الشهر الماضي تحديثًا كبيرًا لتطبيق Google Translate لهواتف أندرويد، طرحت من خلاله ميزة (الترجمة السياقية) التي تعرض المعاني المُختلفة للكلمة الواحدة، ما يتيح للمُستخدم اختيار الكلمة المُناسبة للسياق من أجل الحصول على الترجمة الأكثر دقة للعبارة.

كما حصل التحديث الأخير على تصميمٍ مُحسن ودعمٍ لعدد من اللغات الجديدة، إضافةً إلى ميزة ترجمة الصور الشبيهة بالميزة التي طُرِحَت اليوم في نسخة الويب من الخدمة.