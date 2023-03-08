DuckDuckGo تُطلق نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلق DuckDuckGo، محرك البحث المُنافس لجوجل، ميزة جديدة باسم DuckAssist تعتمد الذكاء الاصطناعي لتوليد إجابات باللغة الطبيعية، وذلك اعتمادًا على تقنية شركة OpenAI المطوّرة لـ ChatGPT، وكذلك على تقنية Anthropic التي تُعتبر جوجل إحدى المستثمرين فيها.

وعلى عكس نسخة الذكاء الاصطناعي من محرّك Bing، لا تُقدّم DuckAssist خاصّية الدردشة بل تُركّز على تقديم إجابة مُلخّصة ومُختصرة على استفسارات المستخدمين، كما أنها تعتمد حاليًا خلال فترتها التجريبية على البحث في مصادر محدودة مثل ويكيبيديا والموسوعة البريطانية.

وقالت الشركة إن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى الإجابة بشكلٍ أفضل على أسئلة المستخدم مقارنةً بنتائج البحث التقليدية، أو الإجابات الفورية الأخرى. وأضافت أنه يجب على المستخدمين لتجربة الخدمة الجديدة إدخال سؤالٍ من النوع الذي يُمكن الإجابة عنه من خلال ويكيبيديا، وذلك في مربع بحث DuckDuckGo. وإذا كان بإمكان DuckAssist توليد إجابة، فسوف تظهر الإجابة فوق نتائج البحث التقليدية. وتتوفر DuckAssist بشكل مجاني ولا يتطلب تسجيل الدخول.