ون بلس تعلن عن Ace 2V بمواصفات قوية وسعر منخفض

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus يوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (ون بلس أيس 2في) OnePlus Ace 2V الذي يأتي مع ثلاث كاميرات خلفية، وذاكرة أسرع وشريحة من نوع (دايمينسيتي 9000) Dimensity 9000 من شركة (ميدياتك) MediaTek.

ويمتاز الهاتف الذكي الذي أُعلن عنه في الصين بسعر منخفض جدًا، مع أنه يقدم بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 80 واط، بالإضافة إلى شاشة من نوع (أمولد) AMOLED وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

وتأتي شاشة (ون بلس أيس 2في) بقياس 6.74 بوصات وبدقة 2772×1240 بكسل مع طبقة حماية منحنية الجوانب من زجاج (2.5دي) 2.5D. وتدعم الشاشة، التي توفر مستوى ألوان 10-bit، معدل تردد قدره 120 هرتز، وهي تغطي 100 في المئة من التدرج اللوني (دي سي آي-بي3) DCI-P3، و100 في المئة من التدرج اللوني (إس آر جي بي) sRGB. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويمتاز هاتف (ون بلس) الجديد بوجود طبقة زجاجية للحماية على ظهره، وهي من نوع (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5. وتأتي الكاميرا الرئيسية، التي تبلغ دقتها 64 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.7، أما الكاميرا الثانية، التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، فهي تأتي مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض، وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.4 وبدقة 2 ميجابكسل.

وبرمجيًا، يعمل (ون بلس أيس 2في)، الذي يزن 191.5 جرامًا ويأتي بسماكة 8.15 ملم، بواجهة المستخدم (كلر أو إس 13) ColorOS 13 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل.

ويدعم الجهاز أيضًا تقنية الاتصال القريب المدى NFC، وتقنية البلوتوث 5.3، وهو يأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة ومكبرات صوت إستريو.

وسيتوفر (ون بلس أيس 2في) باللونين الأخضر، والأسود، وذلك بسعر يعادل 330 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 360 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 405 دولارات أمريكية لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت. ومن المقرر بدء بيعه في الصين اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 13 آذار/ مارس الجاري.

وعرضت (ون بلس) خلال حدثها الذي أقامته في الصين غطاءً للهاتف مع لمسة رملية بسعر 12 دولارًا أمريكيًا، ومروحة تبريد بسعر 34 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى شاحن باستطاعة 100 واط بسعر 37 دولارًا أمريكيًا.