واتساب تختبر ميزة تحل مشكلة فوضى المجموعات

أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر حاليًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين تاريخ لانتهاء المجموعات.

وقال الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب إنه رصد الميزة في الإصدار ذي الرقم 23.5.0.70 من تطبيق الخدمة في نظام (آي أو إس).

وأضاف WABetaInfo أن هذا الإصدار التجريبي من واتساب يحتوي على بعض التحسينات العامة وإصلاح للعيوب البرمجية.

وقال أيضًا إن واتساب تعمل على ميزة جديدة اسمها (المجموعات المنتهية) Expiring groups التي تسمح للمستخدمين بتعيين «تاريخ محدد لانتهاء» مجموعاتهم.

وأوضح الموقع أنه بعد بلوغ تاريخ الانتهاء، فإن المستخدمين سيرون تنبيهًا لتنظيف المجموعات. كما نشر لقطات شاشة توضح أن خيار تعيين تاريخ انتهاء المجموعة سيكون ضمن معلومات المجموعة.

وبعد إطلاق هذه الميزة، سيكون بإمكان المستخدمين الاختيار من بين خيارات متعددة للانتهاء، مثل: يوم، أو أسبوع، أو تاريخ مخصص. وسيكون بإمكانهم أيضًا إزالة تاريخ الانتهاء الذي عُيِّن سابقًا إن هم اختاروا التراجع عن تعيين تاريخ للانتهاء. ويبدو أن هذا الخيار خاص بالمشرفين إذ إنه لن يُطبَّق للمشتركين الآخرين في المجموعة.

ويُعتقد أن ميزة (المجموعات المنتهية) قد توفر حلًا جيدًا لمشكلة شائعة إذ تميل المجموعات إلى الفوضى، وقد تصبح غير مهمة بمرور الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الميزة توفر للمستخدمين أداة جيدة للتخزين لتوفير مساحة من خلال إدارة المجموعات بمرور الوقت، خاصة للمجموعات التي تُنشئ مؤقتًا لأحداث معينة، مثل: تنظيم حفلة.

هذا، ويُشار إلى أن (المجموعات المنتهية) ميزة قيد التطوير وقد تُطلق في تحديث مستقبلي للتطبيق.

كما يُشار إلى أن موقع WABetaInfo كان قد أفاد قبل يومين بأن واتساب تختبر حاليًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين كتم المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

ونشر الموقع لقطة شاشة للميزة تحت عنوان (كتم المتصلين غير المعروفين) Silence unknown callers، وتوضحها واتساب بالقول: «ستُكتم المكالمات من الأرقام غير المعروفة. وستُعرض في قائمة المكالمات والإشعارات».

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.