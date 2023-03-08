هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير «إنترنت السعودية»

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير (إنترنت السعودية 2022)، الذي يتناول أهم الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات التقنية، الأمر الذي بدوره يساعد على بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

وكشف التقرير عن معلومات تفصيلية عن مستخدمي الإنترنت وفق الجنس، والفئة العمرية، والمناطق المختلفة، واستعرض مجموعة من المؤشرات والمعلومات حول أنماط وسلوكيات مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك معدلات الاستخدام اليومي، حيث يذكر التقرير بأن 49.4 في المئة من مستخدمي الإنترنت يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في تصفح الإنترنت، موضحًا أن يوم السبت يعد من أكثر الأيام التي يُستخدم الإنترنت فيه خلال الأسبوع.

كما شمل التقرير معلومات عن ارتفاع نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، إذ وصلت إلى 98.6 في المئة من سكانها، بالإضافة إلى شموله على إحصاءات عن أكثر التطبيقات الحكومية الإلكترونية تنزيلًا والتي تصدرها هذا العام تطبيق (توكلنا خدمات)، وفي تصنيف التطبيقات التعليمية أتى تطبيق (مدرستي) في المرتبة الأولى، أما في تطبيقات السفر كان تطبيق (نسك) أعلى التطبيقات تنزيلًا.

وتناول التقرير العديد من الإحصاءات المتمثلة في البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة، حيث وصلت سرعات التنزيل للإنترنت المتنقل إلى 180.2 ميجابت في الثانية، لتواصل المملكة مكانتها في قائمة أعلى 10 دول في سرعات الإنترنت المتنقل، والجدير بالذكر أن معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد في المملكة وصل إلى 37 جيجابايت شهريا في عام 2022، وأن نحو 28 في المئة من الأفراد يستخدمون باقة إنترنت «غير محدودة» على أجهزتهم المحمولة.

كما زاد إجمالي حجم حركة بيانات الإنترنت في المملكة ليصل إلى 35 مليون تيرابايت، بنسبة زيادة بلغت 17 في المئة عن عام 2021.

وأتى هذا التقرير بنسخته الثانية ضمن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، الذي يسلط الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي تعكس الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، لدعم تطلعات ورؤى الاقتصاد الرقمي في المملكة.