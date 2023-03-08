هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: سوق الاتصالات السعودي هو الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة

افتتحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء النسخة التاسعة من (منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023)، وذلك برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة (المهندس عبدالله بن عامر السواحه).

وافتُتح المنتدى أيضًا بحضور محافظ الهيئة الدكتور (محمد بن سعود التميمي)، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، حيث أعلنت الهيئة أن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة قد وصل إلى 154 مليار ريال خلال عام 2022، مما جعله الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور (محمد بن سعود التميمي) عن وصول إجمالي الاستثمارات الرأس مالية التي ضختها المملكة بالبنية التحتية الرقمية إلى أكثر من 93 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بدرجة كبيرة، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفًا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميجا بايت في الثانية، متجاوزًا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ السعودية على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل.

وتأكيدًا على تطوّر منظومة الاتصالات والتقنية في المملكة أوضح الدكتور التميمي أن الهيئة تمكّنت من إطلاق خدمة الإنترنت العالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53 في المئة، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94 في المئة في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 ملايين منزل.

وبيّن التميمي أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدًا كبيرًا حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99 في المئة لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172 في المئة من السكان، مشيرًا إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميجا بايت يوميًا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العالمي، كما ساهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ 26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة، بجانب إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة دعمًا لرواد الأعمال والمبتكرين وخلق بيئة مرنة توازن بين الابتكار والتنظيم.

يُذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي ركّز في نسخته التاسعة لهذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها.