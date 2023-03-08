ميتا تخطط لتسريح الآلاف للمرة الثانية خلال أشهر

تخطط شركة شركة ميتا Meta، المالكة لفيسبوك، لشن جولة جديدة من حملات التسريح التي ستؤدي إلى فصل آلاف الموظفين هذا الأسبوع، وفقًا لما نقله موقع (بلومبيرج) عن مصادر مطّلعة.

وتُعتبر هذه ثاني موجة تسريح كبيرة تشهدها الشركة خلال أشهر قليلة بعد أن كانت قد سرّحت 11 ألف موظف في شهر نوفمبر الماضي، أو ما يُعادل 13% من قوتها العاملة.

وتسعى الشركة لتحسين كفاءتها بعد أن أجرت أيضًا جهودًا لتبسيط هيكليتها، من خلال إلغاء فرق كاملة اعتبرتها غير ضرورية، وهو ما يزال في صدد التنفيذ ويمكن أن يؤثر على آلاف الموظفين.

وذكرت المصادر أن ميتا، التي شهدت تباطؤًا في إيرادات الإعلانات وتحولت للتركيز على منصة الواقع الافتراضي (ميتافيرس)، طلبت من المدراء إعداد قوائم بالموظفين الذين يمكن فصلهم.

ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة من عمليات الفصل في الأسبوع المقبل، وفقًا للمصادر. وبعد أن جاءت حملات الفصل في نوفمبر الماضي بشكلٍ مُفاجئ، صار من المتوقع حدوث جولة أخرى من عمليات التسريح. وقد تحدّث بعض العاملين في الشركة عن القلق المتزايد والروح المنخفضة بين الموظفين في الآونة الأخيرة، وعبر بعضهم عن قلقهم حول ما إذا كانوا سيحصلون على مكافآتهم التي ستوزّع هذا الشهر في حال فقدوا وظائفهم قبل ذلك.