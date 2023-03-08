كيف تستخدم واتساب في ساعة آبل؟

يحتل تطبيق واتساب المركز الأول بين تطبيقات التراسل الفوري مع أكثر من ملياري مستخدم عالميًا، إذ تُرسل أكثر من 100 مليار رسالة يوميًا عبر التطبيق، ومع ذلك لم تقدم شركة ميتا حتى الآن إصدار من التطبيق لبعض الأجهزة مثل: (ساعة آبل) Apple Watch، وآيباد.

يعد استخدام تطبيق واتساب في ساعة آبل طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في العمل، ولكن حتى الآن لا يمكنك سوى تلقي إشعارات الرسائل في الساعة والرد عن طريق الاختيار من قائمة الردود البسيطة والسريعة المتاحة.

لذلك سنقدم لك في هذا المقال بعض الطرق التي تسهل عليك استخدام واتساب في ساعة آبل:

أولًا؛ كيفية استقبال إشعارات واتساب في ساعة آبل:

إذا أعددت ساعة آبل وربطها مع آيفون؛ يمكنك استقبال إشعارات الرسائل والرد عليها من قائمة ردود متاحة، ولكن لا يمكنك تصفح الرسائل المستلمة، أو بدء محادثة جديدة مع جهة اتصال، أو مشاهدة الوسائط المتعددة، مثل الصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر واتساب في الساعة.

ولاستقبال إشعارات واتساب في ساعة آبل؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Watch) في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (ساعتي) My Watch.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق واتساب، وفعّل خيار استلام الإشعارات الخاصة به من خلال الضغط على مفتاح التبديل الموجود بجواره ليصبح لونه أخضر.

الآن بعد تفعيل إشعارات واتساب في ساعة آبل، يمكنك قراءة الرسائل في الساعة والرد عليها باستخدام الردود الجاهزة:

اضغط على إشعار رسالة واتساب المستلمة في الساعة.

اضغط على خيار (رد) Reply، ستظهر لك مجموعة مختارة من الردود المحددة سابقًا؛ مثل: مرحبا أو ما الأمر أو أنا في طريق أو موافق، مرر خلال الردود واختر ما يناسبك.

ثانيًا؛ كيفية الرد على رسائل واتساب بردود مخصصة في ساعة آبل:

يوجد مجموعة من التطبيقات متاحة في متجر آب ستور، تتيح لك إرسال الرسائل عبر واتساب ومشاهدة الصور والاستماع إلى الرسائل الصوتية في ساعة آبل، ومنها: Chatify، و WatchChat 2.

يعُد تطبيق (WatchChat 2) هو أفضل الخيارات المتاحة، إذ إنه متاح في آب ستور منذ عام 2017، فهو لا يتيح لك فقط عرض الرسائل في جميع الدردشات الحالية، وبدء محادثة جديدة مباشرة من الساعة، بالإضافة إلى الاستماع إلى الرسائل الصوتية، ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو في الدردشات، وعرض الملصقات، ولكنه أيضًا سهل الإعداد، إليك الطريقة:

ثبت تطبيق (WhatChat 2) من آب ستور في هاتف آيفون.

سيُثبت التطبيق تلقائيًا في ساعة آبل التي يجب أن تظل متصلة بهاتف آيفون

افتح تطبيق (WhatChat 2) في ساعة آبل سيظهر لك رمز الاستجابة السريعة QR لإجراء المسح الضوئي.

افتح واتساب في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (WhatsApp Web/Desktop)، إذا كنت قد استخدمت (WhatsApp Web) في جهاز آخر، فسيتعين عليك النقر فوق خيار (Scan QR Code).

استخدام آيفون لمسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر في ساعة آبل.

بمجرد مسح الرمز ستظهر رسائل واتساب في ساعة آبل، ويمكنك أيضًا الرد مباشرة.

لقراءة رسالة واتساب في الساعة اضغط على المحادثة، واستخدم زر الساعة الجانبي (Digital Crown) أو اللمس للتمرير.

للرد لديك خيارات متعددة: اضغط على أيقونة لوحة المفاتيح في اليسار لفتح لوحة مفاتيح نمط T9، أو اضغط على أيقونة السهم المنحني في اليمين لإرسال بعض الردود السريعة.

يمكنك أيضًا الرد عبر الصوت أو استخدام الرموز التعبيرية، إذ تفتح أيقونة النقاط الثلاث في المنتصف لوحة مفاتيح QWERTY صغيرة يمكنك استخدامها لكتابة الرد.