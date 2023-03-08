كورس مجاني من جامعة هارفارد لتعلم تطوير الألعاب

سواء كنت مبرمجًا تبحث عن مغامرة جديدة أو مبتدئ يرغب في تعلم تصميم الألعاب وتطويرها، فهناك العديد من الدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت التي تساعدك في تعلم هذا المجال وأنت في مكانك.

تقدم جامعة هارفارد وهي واحدة من أعرق الجامعات عالميًا، كورس مجاني لتعلم تطوير الألعاب، سنستعرض فيما يلي تفاصيله:

كورس: مقدمة في تطوير الألعاب

يغطي كورس مقدمة في تطوير الألعاب (S50’s Introduction to Game Development) مبادئ الرسومات الثنائية والثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والصوت وكيفية كتابة الأكواد البرمجية التي تحسب المسافات بين عناصر اللعبة وتكتشف الاصطدام عندما تصبح المسافة بين الجسمين مساويةً للصفر وعليه تصدر أصوات معينة أثناء اللعب وغير ذلك.

كما ستتعلم كيفية استخدام إطار العمل (LÖVE 2D) ومنصة (Unity) لتطوير ألعاب الفيديو الثنائية والثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تعلم لغات البرمجة (Lua)، و(سي شارب) #C.

تجربة التعلم في هذا الكورس ممتعة جدًا ومليئة بالتحديات، إذ ستتعلم خلال المحاضرات والمشاريع العملية كيفية تنفيذ ألعاب الفيديو من خلال استكشاف تصميم ألعاب الطفولة مثل: Super Mario Bros، و Pong، و Flappy Bird، و Breakout، و Match 3، و Legend of Zelda، و Angry Birds، و Pokémon و 3D Helicopter، و Dreadhalls، و Portal.

لذلك في نهاية الكورس ستكون قد برمجت العديد من ألعابك الخاصة، واكتسبت فهمًا شاملاً لأساسيات تصميم الألعاب وتطويرها.

تصل مدة هذا الكورس إلى 12 أسبوعًا، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة من 6 إلى 9 ساعات في الأسبوع، كما يضم الكورس عددًا من الاختبارات القصيرة والتمارين العملية. هذا الكورس مجاني تمامًا، ولكن الحصول على الشهادة سيُكلف 199 دولارًا.

ماذا ستتعلم في هذا الكورس؟

مبادئ الرسوم الثنائية الأبعاد، والثلاثية الأبعاد.

الرسوم المتحركة والصوت واكتشاف الاصطدام.

تعلم لغات البرمجة (Lua)، و(سي شارب) #C.

أساسيات تصميم الألعاب وتطويرها.

كيفية استخدام إطار العمل (LÖVE 2D) لتطوير ألعاب الفيديو الثنائية الأبعاد.

كيفية استخدام منصة Unity لتطوير الألعاب الثنائية والثلاثية الأبعاد.

تفاصيل الكورس:

مدة الكورس: 12 أسبوعًا

مدة الدراسة: من 6 إلى 9 ساعات في الأسبوع.

السعر: مجانًا.

المستوى: مناسب للمبتدئين.

توجد شهادة: نعم، ولكنها تُكلف 199 دولارًا.

تقدم جامعة هارفارد كورس (S50’s Introduction to Game Development) عبر منصة إدكس (Edx) التي تُعد واحدة من أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا، والتي تأسست عام 2012 كمبادرة غير ربحية نِتاج تعاون بين جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والآن تقدم الآلاف من الدورات التدريبية بالشراكة مع أكثر من 160 جامعة وشركة.