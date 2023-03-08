جوجل تُطلق الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 14

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق نسخة المعاينة الثانية للمطورين من نظام التشغيل أندرويد 14، والتي تحمل الاسم DP2. ويقدم الإصدار الجديد مجموعة من الميزات الجديدة وتحسيناتٍ في الأداء والخصوصية.

كما هو الحال مع المعاينة الأولى للمطورين، يمكن تثبيت هذا الإصدار فقط على بعض هواتف بكسل Pixel وهي Pixel 7 Pro و Pixel 7 و Pixel 6a و Pixel 6 Pro و Pixel 6 و Google Pixel 5a و Pixel 5 و Pixel 4a 5G.

من أبرز الميزات الجديدة في DP2 هي منع التطبيقات من الوصول إلى كامل مكتبة الصور والفيديو في الهاتف، إذ يمكن للمُستخدم اختيار منح الوصول إلى كل الصور أو البعض منها فقط، عندما تطلب إحدى التطبيقات الوصول إلى الصور، إذ يوفر التحديث الجديد ثلاثة خيارات للمُستخدم هي: السماح بالوصول إلى كل الصور، السماح بالوصول إلى بعض الصور، أو عدم السماح بالوصول إلى أية صور.

ومن الميزات الأخرى الهادفة إلى تعزيز حماية وخصوصية المستخدم، يشمل التحديث دعم ميزة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر دعم معيار Passkeys الذي يجعل تسجيل الدخول إلى التطبيقات والخدمات أسهل وأكثر أمنًا.