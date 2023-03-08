جوجل تُطلق الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 14
أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق نسخة المعاينة الثانية للمطورين من نظام التشغيل أندرويد 14، والتي تحمل الاسم DP2. ويقدم الإصدار الجديد مجموعة من الميزات الجديدة وتحسيناتٍ في الأداء والخصوصية.
كما هو الحال مع المعاينة الأولى للمطورين، يمكن تثبيت هذا الإصدار فقط على بعض هواتف بكسل Pixel وهي Pixel 7 Pro و Pixel 7 و Pixel 6a و Pixel 6 Pro و Pixel 6 و Google Pixel 5a و Pixel 5 و Pixel 4a 5G.
من أبرز الميزات الجديدة في DP2 هي منع التطبيقات من الوصول إلى كامل مكتبة الصور والفيديو في الهاتف، إذ يمكن للمُستخدم اختيار منح الوصول إلى كل الصور أو البعض منها فقط، عندما تطلب إحدى التطبيقات الوصول إلى الصور، إذ يوفر التحديث الجديد ثلاثة خيارات للمُستخدم هي: السماح بالوصول إلى كل الصور، السماح بالوصول إلى بعض الصور، أو عدم السماح بالوصول إلى أية صور.
ومن الميزات الأخرى الهادفة إلى تعزيز حماية وخصوصية المستخدم، يشمل التحديث دعم ميزة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر دعم معيار Passkeys الذي يجعل تسجيل الدخول إلى التطبيقات والخدمات أسهل وأكثر أمنًا.
كما أدخلت جوجل تحسيناتٍ جديدة لجعل أندرويد 14 أكثر سلاسة وأقل استهلاكًا للموارد، مما يؤدي إلى أداءٍ أسرع وعمر بطارية أطول. ويتيح التحديث كذلك إزالة الإشعارات دائمة الظهور من شريط الإشعارات.
وبالنسبة للمستخدمين الذين يستخدمون متاجر التطبيقات غير الرسمية، طرحت جوجل ميزةً جديدةً تتيح تحديث التطبيقات من المتجر نفسه الذي تم تنزيل التطبيق من خلاله، عوضًا عن التحديث من متجر جوجل بلاي. إضافةً إلى ذلك، حسّنت جوجل من عملية التحديث التلقائي للتطبيقات في أندرويد 14 بحيث تبدأ عملية التحديث فقط في حال عدم استخدام التطبيق، وهو ما يحل مشكلة الإغلاق المُفاجئ للتطبيق في حال شرع النظام بتحديثه تلقائيًا أثناء الاستخدام.
وكانت جوجل قد أطلقت الشهر الماضي النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 14 والتي جلبت توافقًا أفضل مع الحواسيب اللوحية والشاشات القابلة للطي، وميزاتٍ جديدة لتخصيص الواجهات، وتحسين آلية عمل التطبيقات في الخلفية وتحسيناتٍ تتعلق بالخصوصية والأمان. وقالت جوجل إنها ستُطلق إصدارًا تجريبيًا جديدًا في كل شهر حتى نهاية شهر يوليو.
ولم تُعلن جوجل عن الموعد الرسمي لإطلاق النسخة النهائية من أندرويد 14، إلا أنها عادةً ما تُطلق الإصدارات الجديدة في أكتوبر من كل عام.