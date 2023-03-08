أبرز المواقع الإلكترونية للاستماع إلى الكتب الصوتية وتنزيلها مجانًا

إن كنت من محبي قراءة الكتب ولكنك لا تجد الوقت الكافي للجلوس والبدء بقراءة كتاب إلكتروني أو ورقي، يمكنك الاستماع إلى الكتب الصوتية في أي وقت، كأوقات السفر، أو أثناء العمل في الحاسوب، أو قيادة السيارة.

تحتوي المواقع الإلكترونية التالية على كتب صوتية كاملة ومجانية يمكنك تنزيلها والاستماع إليها وقتما تشاء، وبعض هذه المواقع توفر تطبيق يمكنك تنزيله في هاتفك أو جهازك اللوحي:

1- موقع LibriVox:

يحتوي موقع LibriVox على مجموعة كبيرة من الكتب الصوتية المجانية، وهي عبارة عن تسجيلات بصوت أشخاص متطوعين لمجموعة من الكتب في مجالات مختلفة.

يمكنك العثور على كتاب صوتي من خلال أداة البحث، وكتابة عنوان كتاب معين، أو اسم المؤلف أو موضوع الكتاب أو اللغة. أو تصفح جميع الكتب الموجودة في الموقع ضمن قسم (Browse the catalog)، ثم اختيار الكتاب الصوتي الذي ترغب في سماعه.

بعد اختيار كتاب معين والنقر فوق اسمه، ستنتقل إلى صفحة تتضمن وصف الكتاب، وفصول الكتاب متوفرة ضمن تسجيلات صوتية منفصلة، يمكنك الاستماع إلى الفصول بشكل فردي مباشرة من الموقع دون الحاجة إلى تنزيلها.

وإذا كنت ترغب في تنزيل الكتاب الصوتي بأكمله ويكون كل فصل منه في تسجيل منفصل، يمكنك القيام بذلكمن خلال تنزيله في ملف مضغوط (ZIP) مباشرة من موقع LibriVox. بعض الكتب متاحة للتنزيل أيضًا من خلال ملف torrent و M4B.

تتوفر هذه الكتب أيضًا في تطبيق LibriVox Audio Books التابع للموقع، وهو مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل.

2- موقع Internet Archive:

يحتوي Internet Archive على عدد كبير من الكتب الصوتية المجانية التي يمكنك تصفحها حسب الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه، أو البحث عن كتاب معين باستخدام أداة البحث المدمجة.

يقسم هذا الموقع الكتب في مجموعات حسب الموضوع الرئيسي لها، وبعد اختيار مجموعة ستنتقل إلى صفحة تعرض جميع الكتب الموجودة في المجموعة مع توضيح عدد مرات مشاهدة الكتاب مما يسهل العثور على الكتب الأكثر شيوعًا.

تتوفر بعض الكتب بتنسيقات متعددة بحيث يمكنك تنزيل الكتاب نفسه بتنسيق MP3 أو OGG، على سبيل المثال.

3- موقع Loyal Books:

يمكنك تصفح الكتب الصوتية في موقع Loyal Book حسب اللغة، أو الانتقال إلى قسم أفضل 100 كتاب، أو ضمن أحد الأقسام الأخرى التي تصنف الكتب حسب النوع مثل: كتب (الأطفال) Children، و(الخيال) Fiction، و(الفانتازيا) Fantasy وغيرها العديد من الأقسام.

يمكنك الاستماع إلى هذه الكتب في الموقع نفسه، أو تنزيلها في شكل ملفات MP3 إذا أردت الاستماع إلى فصول معينة، أو تنزيل الكتاب الصوتي كامل في شكل ملف مضغوط (ZIP)، أو تنزيله في ملف M4B لأجهزة آيفون وآيباد.

تتوفر جميع الكتب أيضًا في تطبيق Loyal Books التابع للموقع، وهو مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- موقع Storynory:

إذا كنت تبحث عن كتب صوتية مجانية للأطفال، فإن موقع Storynory يوفر العديد منها، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب التعليمية المناسبة للأطفال، والقصص المسموعة، وبعض القصص القصيرة جدًا المناسبة للأطفال الصغار.

يمكنك تنزيل الكتب الصوتية مباشرة من الموقع أو استخدام Apple Podcasts للاستماع إلى المدونات الصوتية الخاصة بموقع Storynory. أو تنزيل تطبيق Storynory – Audio Stories التابع للموقع وهو متاح لمستخدمي آيفون فقط في آب ستور مقابل دولارين و99 سنتًا.

5- موقع Digitalbook.io:

هو موقع آخر يمكن من خلاله العثور على كتب صوتية متاحة للتنزيل مجانًا، إذ يمكنك تنزيل الكتاب الصوتي بالكامل أو تشغيله عبر الموقع. يضم موقع Digitalbook.io أكثر من 100000 كتاب، بعضها كتب صوتية وبعضها كتب إلكترونية عادية، بالإضافة إلى برامج البودكاست.

يمكنك تصفح بعض الكتب الصوتية من صفحة الموقع الرئيسية التي تعرض (الكتب الصوتية الأكثر شيوعًا) Popular audio book أو الانتقال إلى قسم (الكتب الصوتية) Audio books لتصفح جميع الكتب الصوتية المُتاحة في الموقع. أو استخدام أداة البحث المدمجة في الموقع للبحث عن كتاب معين عن طريق كتابة عنوان الكتاب أو لغته أو اسم المؤلف.