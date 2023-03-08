أسباب بطء شحن هاتف آيفون ونصائح لزيادة سرعة الشحن

إذا كان هاتف آيفون يشحن ببطء، ففي الغالب تكون المشكلة ناتجة عن وجود عُطل في الكابل أو الشاحن أو منفذ الشحن Lightning، ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى المتعلقة باستخدام الهاتف أثناء الشحن، وغيرها. وسنوضح فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لمشكلة بطء شحن هاتف آيفون، مع ذكر بعض النصائح لزيادة سرعة الشحن:

أسباب بطء شحن هاتف آيفون

إليك أكثر الأسباب شيوعًا لمشكلة بطء شحن آيفون:

1- تلف الشاحن أو الكابل:

يمكن أن تتلف الأسلاك الداخلية للكابل بسبب شده بقوة عند شحن الهاتف أو لف الكابل بإحكام ولكن لن تظهر علامات التلف في الكابل من الخارج. من الناحية الأخرى، قد يكون الشاحن تالف أيضًا دون أن تظهر عليه علامات خارجية.

فإذا كنت تواجه مشكلات أثناء شحن آيفون مثل: بطء الشحن، جرب استخدام شاحن آخر وكابل Lightning آخر للتأكد من وجود تلف في الأسلاك الداخلية للكابل الخاص بهاتفك أو تلف في الشاحن أم لا قبل التفكير في شراء شاحن أو كابل جديد.

2- تراكم الغبار في منفذ الشحن Lightning:

قد تتراكم الغبار والأوساخ في منفذ الشحن Lightning في هاتف آيفون، مما يسبب بطء الشحن ولكن دون أن تلاحظ ذلك، ففي معظم الحالات يمكنك توصيل الكابل حتى مع وجود الغبار والأوساخ، وسيبدأ الهاتف بالشحن، ولكن الشحن يكون بطيء أو يتوقف بعد فترة قصيرة.

3- شحن آيفون لاسلكيًا:

كان الشحن اللاسلكي إحدى ميزات آيفون منذ إطلاق طراز (iPhone 8) في عام 2017. لذلك إذا كنت من مستخدمي آيفون منذ فترة طويلة وممن يفضلون الشحن اللاسلكي، فأنت على دراية بحقيقة أن الشحن اللاسلكي أبطأ من الشحن السلكي.

ولكن إذا كنت قد بدأت منذ فترة قصيرة باستخدام الشحن اللاسلكي بعد أن تعودت طوال السنوات السابقة توصيل هاتفك بالشاحن السلكي، فقد تتفاجأ بأن الأمر يستغرق وقتًا أطول قليلاً للوصول إلى نسبة 100% مقارنةً بالشحن باستخدام الكابل.

4- شحن آيفون من الحاسوب:

يمكنك توصيل كابل الشحن Lightning بحاسوبك وشحن هاتف آيفون، ولكن الشحن سيكون بطيء لأن منافذ USB في الحواسيب مصممة لنقل البيانات وليس لشحن الهاتف بسرعة. وغالبية منافذ USB الموجودة في الحواسيب توفر تيار شحن 0.5 أمبير فقط – وأحيانًا أقل بسبب الاختلاف في الجودة وطراز الحاسوب – مما يجعلها أسوأ من شواحن الهواتف القديمة.

5- استخدام الهاتف أثناء الشحن:

استخدام الهاتف أثناء الشحن يتسبب في بطء عملية الشحن، فإذا كنت ترغب في الوصول إلى نسبة شحن 100% في أسرع وقت ممكن توقف عن استخدام الهاتف أثناء الشحن.

نصائح لزيادة سرعة شحن آيفون

بعد أن تعرفت الأسباب المحتملة لبط شحن آيفون، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في شحن آيفون بسرعة:

1- استخدم شاحن سريع:

يتجنب بعض الأشخاص الشحن السريع لأنهم قلقون بشأن صحة بطارية الهاتف، ولكن طالما لا يوجد أي خلل تقني في بطارية الهاتف أو الشاحن، فإن استخدام شاحن سريع لن يتسبب بأي ضرر طويل الأمد لبطارية هاتفك. كما أنه أفضل طريقة للوصول إلى 100% بسرعة.

2- أغلق الهاتف مؤقتًا:

عندما يكون الهاتف مغلق، ستنتقل الطاقة الواردة من الشاحن إلى البطارية لشحنها دون خسارة أي جزء منها لأداء مهام أخرى في الهاتف، كتشغيل التطبيقات، وإضاءة الشاشة وغيرها.

3- شغّل وضع الطاقة المنخفضة أو وضع الطائرة:

إذا لم ترغب في إغلاق هاتفك، شغّل وضع (الطاقة المنخفضة) Low Power Mode، وفي العادة يظهر اقتراح في هاتف آيفون لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة عندما توشك طاقة البطارية على النفاد، ولكن يمكن تفعيل هذا الوضع في أي وقت بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery، ثم انقر فوق خيار (وضع حفظ الطاقة) Low Power Mode.

سيقلل ذلك من إهدار طاقة الشحن، وشحن البطارية بشكل أسرع. يمكنك أيضًا زيادة سرعة الشحن، بطريقة أخرى دون اغلاق الهاتف، عن طريق تفعيل (وضع الطائرة) Airplane Mode لتعطيل الاتصال الخلوي والواي فاي والبلوتوث وغيرها.

4- قلل سطوع الشاشة:

إذا كنت لا ترغب في إيقاف تشغيل هاتفك أو التوقف عن استخدامه أثناء الشحن، يمكنك المساعدة في تسريع الشحن عن طريق خفض سطوع شاشة الهاتف.

تستهلك الشاشة قدر كبير من طاقة البطارية، وخفضها قدر الإمكان دون إجهاد عينيك سيقلل من استهلاك الهاتف للطاقة. كما أن تشغيل (الوضع المظلم) Dark Mode يمكن أن يوفر طاقة البطارية ويسرع الشحن.