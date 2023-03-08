أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملفات السير الذاتية 

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة فإن أول مهمة يجب القيام بها، هي إنشاء ملف السيرة الذاتية الخاص بك، ولكن بدلًا من كتابته بنفسك يمكنك الاستعانة بإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتيح لك إنشاءه أو تحسينه بسرعة لتوفير وقتك.

يوجد العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك في تخصيص سيرتك الذاتية، و(الخطابات التعريفية) Cover Letter لكل وظيفة تتقدم إليها بحيث تتناسب مع احتياجات الوظيفة، كما يمكنها تحليل محتوى سيرتك الذاتية وتقديم اقتراحات بالتحسينات.

إليك أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك في إنشاء ملف السيرة الذاتية باحترافية وسرعة:

1- أداة Rezi.AI:

تستخدم أداة (Rezi.AI) تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة كل جانب من جوانب إنشاء ملف السيرة الذاتية ابتداءً من الكتابة والتحرير والتنسيق وحتى اقتراح التحسينات على الملفات المكتوبة بالفعل.

بمجرد تسجيل الدخول إلى الأداة، يمكنك اختيار ما تريد إنشاءه، تتضمن بعض الخيارات: السيرة الذاتية، و(الخطابات التعريفية) Cover Letter، وخطابات الاستقالة. كما تقدم نماذج جاهزة للسيرة الذاتية يتجاوز عددها 300 نموذج لمعظم التخصصات الوظيفية، يمكنك الاختيار منها، وإجراء التعديلات التي تريدها.

تستخدم (Rezi.AI) الذكاء الاصطناعي التوليدي لتكتب لك السيرة الذاتية المثالية لك في دقائق، استنادًا إلى المحتوى والمسمى الوظيفي الذي تقدمه إليها.

تستخدم معظم الشركات الآن (أنظمة تتبع المتقدمين) ATS، لمسح ملفات السير الذاتية وتصنيفها تلقائيًا، وهي أنظمة آلية تستخدم كلمات رئيسية تبحث عنها في كل ملف، لذلك إذا اخترت الكلمات الرئيسية المناسبة وذات صلة بالوظيفة التي تتقدم بطلب التوظيف فيها، ستتجاوز هذه الأنظمة.

تستخدم Rezi الذكاء الاصطناعي لتحسين سيرتك الذاتية باستخدام الكلمات الرئيسية الصحيحة حتى تتمكن من تجاوز أنظمة تتبع المتقدمين. كما تقوم بتحليل محتوى السيرة الذاتية لتحديد الأخطاء اللغوية، والكلمات المبالغ فيها والمحتوى غير المفيد.

تتيح لك الأداة تنزيل سيرتك الذاتية بصيغة PDF أو TXT، أو حفظها بتنسيق A4، إذ تتيح لك حفظ 30 مستندًا يمكنك التعديل فيها أو تحديثها في أي وقت.

2- أداة Resume Worded:

أسس (روهان ماهتاني) منصة (Resume Worded) في عام 2017 بهدف مساعدة الأشخاص في الحصول على وظائف أحلامهم. والآن تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء ملف السيرة الذاتية المثالي، كما تتميز بأنها تساعدك في تحسين حسابك في (لينكدإن) LinkedIn حتى يتناسب مع الوظيفة التي ستتقدم إليها.

لاستخدام هذه الأداة ستحتاج إلى الانتقال موقع ((Resume Worded) وإنشاء حساب باستخدام حساب جوجل أو أي بريد إلكتروني آخر، بعد ذلك، يمكنك الاختيار بين التحقق من السيرة الذاتية أو التحقق من حساب لينكدإن.

لفحص ملف السيرة الذاتية؛ كل ما عليك فعله هو تحميل الملف في الموقع وفي غضون 30 ثانية فقط، ستحصل على خطوات قابلة للتنفيذ بناء على آراء خبراء التوظيف لتحسين سيرتك الذاتية.

يستخدم موقع Resume Worded أنظمة تتبع المتقدمين نفسها التي تستخدمها معظم الشركات، وتوفر الأداة أيضًا قوالب سهلة وبسيطة يفحصها خبراء ومتخصصون لتمر بنجاح عبر برامج فحص السير الذاتية وبرامج التوظيف. فعلى سبيل المثال، تقدم أدوات تدقيق السير الذاتية المستخدمة بعض النصائح لاستخدام المزيد من الكلمات الرئيسية، واستبدال الجمل التي تفتقر للوضوح، وكذلك حذف المعلومات الزائدة وغير الضرورية.

3- أداة Enhancv:

تقدم منصة (Enhancv) مجموعة متنوعة من الأدوات التي تسهل عليك إنشاء سيرتك الذاتية، مثل: أداة إنشاء السيرة الذاتية التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من القوالب الجاهزة للسيرة الذاتية، وأداة لتحليل المحتوى، بالإضافة إلى تقديم استشارات مهنية لمساعدتك في كل جزء من بحثك عن وظيفة، ابتداءً من كيفية كتابة السيرة الذاتية ووصولًا إلى الإعداد للمقابلة لاجتيازها بنجاح.

لإنشاء سيرة ذاتية باستخدام (Enhancv) كل ما عليك فعله هو تحميل ملف سيرتك الذاتية إذا كان لديك واحد من قبل، أو حدد المسمى الوظيفي الخاص بك لاختيار قالب السيرة الذاتية المناسب الذي يمكن تعديله حسب رغبتك.

وإذا كنت تقوم بإعداد ملف للمرة الأولى؛ اكتب ملخصًا لسيرتك الذاتية، أو صِف خبراتك العملية من الأحدث إلى الأقدم وستقوم الأداة بإنشاء ملف لك.

يمكنك أيضًا استخدام أداة تحليل المحتوى المضمنة التي ستحلل ملفك وفقًا لمسمى وظيفتك وخبرتك، ثم تقدم لك اقتراحات للتعديل، مثل: حذف المصطلحات اللغوية الغامضة، الادعاءات التقليدية المبالغ فيها – مثل: (القدرة على العمل تحت ضغط – والأخطاء اللغوية، والكلام غير الضروري، لجعل سيرتك الذاتية فعالة ومحددة للوظيفة التي تتقدم إليها.

4- أداة Skillroads:

ما يميز أداة (Skillroads) عن بعض مواقع السير الذاتية الأخرى، هو قدرتها على إنشاء سيرة ذاتية دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي،و الخطابات التعريفية، بالإضافة إلى تحسين حسابك في لينكدإن حتى لا تفقد فرصتك في الحصول على وظيفة أحلامك.

كل ما عليك فعله لإنشاء سيرتك الذاتية في موقع (Skillroads) هو إدخال المسمى الوظيفي الخاص بك، ثم الإجابة على استبيان موجز لوصف تجربتك من خلال تحديد نقاط القوة والمهارات، وباستخدام مصادر البيانات الذكية ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) سيقوم روبوت (killroads AI Robo) بإنشاء ملف احترافي لك متوافق مع أنظمة تتبع المتقدمين.

5- أداة Hiration:

تستخدم أداة (Hiration) الذكاء الاصطناعي لإنشاء السيرة الذاتية والخطابات التعريفة، وكذلك مراجعة السير الذاتية المكتوبة واقتراح التحسينات اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة حساب لينكدإن.

تستخدم هذه الأداة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المدربة على الملايين من السير الذاتية المحسّنة، فكل ما عليك فعله هو تحميل ملف السيرة الذاتية وستقوم الأداة بتحديد الأخطاء التي يصعب العثور عليها، وتقدم لك نقاطًا واضحة وقابلة للتنفيذ مثل: الكلمات الرئيسية الصحيحة التي يمكنك استخدامها حتى تتمكن من تجاوز أنظمة تتبع المتقدمين، وغيرها من التحسينات.