Salesforce تدمج ميزات ChatGPT بتطبيق المحادثات Slack

أعلنت شركة Salesforce الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها تعمل مع شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT لإضافة التقنية إلى برنامج الدردشة الموجّه للشركات (سلاك) Slack. كما ذكرت أنها تهدف إلى إدخال هذه التقنية المحدثة إلى برامجها الأخرى المختلفة.

وتهدف الميزة الجديدة لمساعدة مستخدمي Slack على صياغة ردود سريعة على رسائل الزملاء، كما يساعد التطبيق المستخدمين في العثور على الإجابات المتعلقة بأي مشروع أو موضوع ضمن المُناقشات المخزنة في التطبيق باستخدام أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً على تلخيص القنوات أو المواضيع ليبقى المستخدمون على اطلاع بما يحدث في العمل.

وتأتي إضافة ChatGPT كجزء من دفعة Salesforce الأكبر في أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تعمل الشركة على توليد رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن لأقسام المبيعات إرسالها إلى العملاء، كما يمكن للتطبيق صياغة ردود على أسئلة العملاء وإنشاء محتوى مستهدف للتسويق.

وقالت الشركة إنها دمجت تقنتها للذكاء الاصطناعي بتقنية ChatGPT لتطوير تقنيتها الخاصة التي أطلقت عليها اسم (آينشتاين جي بي تي) EinsteinGPT، وسيدعم (سلاك) هذه التقنية الجديدة لمساعدة المستخدمين على تلخيص موضوعات المحادثات ومعالجة الاستفسارات الأخرى.