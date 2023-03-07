هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تكشف غدًا عن حجم سوق الاتصالات والتقنية الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة

قالت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إن «منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023» ينطلق غدًا الأربعاء.

وينطلق الحدث تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس (عبدالله بن عامر السواحه)، وذلك بهدف استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية.

وسيستضيف المنتدى حضورًا رفيعًا من أصحاب السمو والمعالي وقيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاعي الاتصالات والتقنية، إذ سيُعلن خلال المنتدى عن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة، الذي يُعدُّ الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة، بالإضافة إلى عرض إنترنت السعودية، الذي يتناول أهم الأرقام الموثوقة بشأن منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية ومدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص.

يُذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي يركز في نسخة هذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع.