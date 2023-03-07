ميتا تُعلن عن إعادة تطبيق “مسنجر” إلى فيسبوك
أعلنت شركة ميتا Meta، عن عودة خاصية المحادثة “مسنجر” Messenger إلى تطبيق فيسبوك، وذلك بعد أن فصلت الشركة التطبيقين قبل عدة أعوام.
وجاء الإعلان في منشور على مدونة فيسبوك، إذ أشار نائب رئيس الشركة توم أليسون إلى أن شركته تقوم بإجراء اختبار يضيف “مسنجر” إلى تطبيق فيسبوك. وقال أليسون في المنشور: “ستروننا نوسع هذا الاختبار قريبًا”.
يعد هذا الإعلان تراجعًا عن قرار فيسبوك عام 2014 بفصل “مسنجر” عن التطبيق الرئيسي لفيسبوك، إذ قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في ذلك الوقت إن وجود “مسنجر” كتطبيق منفصل يسمح بـ”تجربة أفضل”، على حد تعبيره. وكان القرار حينها قد أثار استياء الكثير من المستخدمين، لاضطرارهم إلى تثبيت “مسنجر” بشكلٍ مُنفصل للتواصل مع أصدقائهم على فيسبوك، بعد أن كان ذلك ممكنًا من خلال تطبيق فيسبوك نفسه.
ويبدو أن ميتا قد عادت عن هذا القرار بهدف المنافسة مع تيك توك، الذي يتيح خيار مراسلة المشتركين ضمن التطبيق نفسه.
وقال أليسون في المنشور الذي نشرته الشركة: “على الرغم من التقارير الأخرى، فإن فيسبوك ليست ميتة ولا تحتضر، بل على العكس تعيش وتزدهر مع أكثر من ملياري مستخدم يوميًا. يستخدم الناس فيسبوك لأكثر من الاتصال بالأصدقاء والعائلة، بل لاكتشاف والتفاعل حول ما هو أكثر أهمية لهم”.
ويبدو أن أليسون يُشير إلى التقارير التي تتحدث عن تراجع شعبية فيسبوك ضمن أوساط المستخدمين الأصغر سنًا، لصالح تطبيق تيك توك TikTok، إذ يتجه الشباب والمراهقون بشكل متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تيك توك.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن ميتا لا زالت تبذل جهودًا لجذب المستخدمين من مختلف الأعمار والاهتمامات ولجعل المنصة ملائمة لهم. وتُعتبر إضافة “مسنجر” إلى تطبيق فيسبوك مثالًا واحدًا على ذلك، إذ تستثمر فيسبوك بشكل كبير في تكنولوجيا الواقعين الافتراضي والمعزز، بهدف أن تُصبح الشركة رائدةً في هذه المجالات.
وقالت الشركة على مدونتها، إن خيار استخدام “مسنجر” سيظهر للمستخدمين ضمن تطبيق فيسبوك خلال تحديثٍ قادم.