كيفية ربط ساعة آبل بهاتف أندرويد 

بينما يمكنك ربط ساعة آبل بهاتف أندرويد، لن تحصل على جميع الميزات المتوفرة فيها. فقد صُممت ساعة آبل للعمل مع آيفون، لذلك قد لا تعمل بعض التطبيقات بشكل صحيح أو لا تعمل أبدًا أثناء استخدام الساعة مع هاتف أندرويد.

بالنسبة إلى تطبيقات المراسلة مثل: تيليجرام يمكنك استخدامها بسهولة لإرسال الرسائل من الساعة، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مراقبة اللياقة البدنية والصحة في ساعة آبل لكنها لن تتزامن مع هاتف أندرويد. فإذا كنت ترغب في ربط ساعة آبل مع أندرويد رغم القيود ومحدودية الاستخدام، إليك كيفية القيام بذلك:

1- ما الذي تحتاجه لجعل ساعة آبل تعمل مع هاتف أندرويد ؟

لجعل ساعة آبل وهاتف أندرويد يعملان معًا، تحتاج إلى هاتف آيفون طراز (iPhone 6) أو أحدث، وساعة آبل طراز (GPS + Cellular).

ستحتاج أيضًا إلى نقل بطاقة SIM الخاصة بهاتف أندرويد إلى آيفون لإجراء بعض الخطوات. لذا يجب التأكد من أن هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد وهاتف آيفون يستخدمان بطاقة SIM بالحجم نفسه.

تستخدم جميع هواتف آيفون الحديثة ومعظم هواتف أندرويد الحديثة (Nano SIM)، ولكن ليس كل هواتف أندرويد. قد تستخدم بعض هواتف أندرويد بطاقة (Micro SIM). وإذا كنت ترغب في استخدام آيفون 14، ستحتاج إلى استخدام بطاقة eSIM افتراضية في هاتف أندرويد يمكنك نقلها إلى آيفون.

2- كيفية إعداد ساعة آبل للعمل مع هاتف أندرويد:

بعد التأكد من حصولك على جميع العناصر التي تحتاجها، اتبع هذه الخطوات:

انقل بطاقة SIM الخاصة بهاتف أندرويد إلى آيفون. شغل هاتف آيفون وساعة آبل وضعهما بالقرب من بعضهما. انتظر حتى تظهر شاشة الاقتران في هاتف آيفون، أو يمكنك الانتقال إلى تطبيق Watch وتحديد Pair New Watch. انقر فوق خيار (Set Up for Myself). ستظهر دائرة زرقاء في شاشة ساعة آبل، وتفتح كاميرا Viewfinder في هاتف آيفون. ضع الهاتف فوق الساعة حتى تلتقط كاميرا Viewfinder الصورة، وتبدأ الساعة وآيفون بالاقتران. انقر فوق خيار (Get to Know Your Watch) لمعرفة المزيد حول كيفية عمل الساعة وتحديد التطبيقات. أغلق هاتف آيفون وساعة آبل. انقل بطاقة SIM الخاصة بك من آيفون إلى هاتف أندرويد. شغل هاتف أندرويد وتأكد من اتصاله بالشبكة الخلوية، ثم شغّل ساعة آبل.

بعد ذلك، يمكنك البدء باستخدام ساعة آبل لتلقي المكالمات وإرسال الرسائل، على الرغم من أن رقمك الأساسي متصل بهاتف أندرويد. وإذا واجهت مشكلة في إجراء المراسلات أو المكالمات الهاتفية، فقد تحتاج إلى إعادة ربط الساعة بجهاز آيفون وتحديثها.