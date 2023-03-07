تيك توك تعلن عن خطوة تُغضب المشاهدين وتُسعد منشئي المحتوى

أعلنت (تيك توك) اليوم الثلاثاء عن إضافة طريقة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى كسب المال على المنصة، وذلك من خلال جعل بعض مقاطع الفيديو حصرية لمن يدفع لمشاهدتها.

ويتيح برنامج خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الجديد المسمى (تيك توك سيرس) TikTok Series لمنشئي المحتوى أيضًا نشر مقاطع فيديو أطول من المعتاد.

وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها إن البرنامج الجديد سيسمح لمنشئي المحتوى بجعل مجموعة من مقاطع الفيديو متاحة للشراء.

ويمكن أن تضم كل مجموعة ما يصل إلى 80 مقطع فيديو، ويمكن أن تصل مدة المقاطع إلى 20 دقيقة، وهي المدة التي تجعل تيك توك، التي اشتُهرت بقصر مقاطع الفيديو فيها، أقرب ما تكون إلى يوتيوب.

وسيكون منشئو المحتوى قادرين على تحديد أسعارهم بين دولار و190 دولارًا أمريكيًا، ويمكن للمعجبين شراء الوصول باستخدام الروابط المباشرة الموجودة داخل مقاطع الفيديو أو من خلال صفحة الملف الشخصي الخاصة بمنشئ المحتوى.

يُشار إلى أن نموذج كسب المال من خلال المحتوى المأجور يشبه إلى حد كبير ما توفره منصات أخرى، مثل: (باتريون) Patreon، و(أونلي فانز) OnlyFans، ولكن الإرشادات الخاصة بالمحتوى على تيك توك تبقى ذاتها.

وقالت الشركة إن ميزة مقاطع الفيديو المأجورة متاحة الآن لمجموعة مختارة من منشئي المحتوى، وهي تعمل على إتاحتها للمزيد منهم خلال الأشهر المقبلة.

وعند الإطلاق، ستسمح تيك توك لمنشئي المحتوى بالحصول على كافة العائدات التي تأتيهم من مقاطع الفيديو، باستثناء أجور متجر التطبيقات والتشغيل، ما يعني اقتطاع نحو 30 في المئة من العائدات من منشئي المحتوى خاصةً على متجر (آب ستور) App Store من آبل.

ولم تكشف الشركة عن أي معلومات بشأن حصتها من العائدات بعد انتهاء المرحلة الراهنة. ولكنها ذكرت أن المشتريات يجب أن تتم عبر تطبيق تيك توك، ولكن منشئي المحتوى سيكونون قادرين على استخدام موقع برنامج (سيرس) Series الجديد لنشر مقاطع الفيديو وتتبع الأداء.

وأطلقت تيك توك عددًا من الأدوات لمنشئي المحتوى وخيارات كسب المال خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي تأمل في تعزيز نموها في الولايات المتحدة والتنافس مع المنصات الأخرى، مثل: يوتيوب.

ويُعتقد أن مساعدة منشئي المحتوى على كسب المال، ما يعني ضمان استمرارهم على المنصة، يمثل أولوية للشركة، خاصةً أن المنافسين، مثل: يوتيوب يتيح خيارات مشاركة عائدات الإعلانات لمقاطع الفيديو القصيرة Shorts التي تنافس بها تيك توك.

يُشار إلى أن إعلان تيك توك اليوم يأتي بعد نحو أسبوعين من إطلاق برنامجها الجديد لمشاركة الأرباح مع منشئي المحتوى Creativity Program، وقد وعدت بتقديم أرباح أعلى مقارنةً ببرنامجها الحالي Creator Fund.