تقرير يكشف عن الهواتف العشرة الأكثر مبيعًا في 2022

أفاد تقرير جديد من شركة أبحاث السوق (كاونتربوينت ريستريتش) Counterpoint Research بأن شركة آبل أصبحت، في عام 2022، أول علامة تجارية تحصل على ثمانية مواقع في قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا.

وبحسب التقرير، فإن الهاتفين الآخرين في القائمة كانا من نصيب شركة سامسونج، ثم إن الهواتف العشرة الأكثر مبيعًا ساهمت بنسبة 19 في المئة من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية العالمية في عام 2022، وهو الرقم ذاته لعام 2021.

وكان (آيفون 13) من آبل الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في عام 2022، إذ ساهم بنسبة 28 في المئة من مبيعات هواتف آيفون. كما كان هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الأسواق الرئيسية، مثل: الصين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا. وعلاوة على ذلك، ظل (آيفون 13) الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في كل شهر منذ إطلاقه في شهر أيلول/ سبتمبر 2021 حتى آب/ أغسطس 2022.

وقد أدت تخفيضات الأسعار بعد إطلاق سلسلة (آيفون 14) إلى زيادة حجم مبيعات (آيفون 13) في الأسواق النامية.

وبحسب التقرير، فقد كانت مبيعات (آيفون 13) تمثل ضعف مبيعات هاتف (آيفون 13 برو ماكس)، الذي أتى في المرتبة الثانية من حيث المبيعات في عام 2022.

ولأول مرة، حقق طراز (برو ماكس) من هواتف آيفون نسبة عليا من المبيعات مقارنةً بطراز (برو) والطراز القياسي، في عام 2022. وقد ساعد ذلك هاتف (آيفون 14 برو ماكس) في الحصول على المركز الثالث في قائمة 2022. وكان هو طراز آيفون الأكثر مبيعًا لأشهر أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2022. وقد تصدرت المبيعات من قبل المتبنين الجدد وأولئك الذين قاموا بالترقية إلى إصدار أعلى من آيفون مبيعات (آيفون 14 برو ماكس).

ويُعتقد أن التطورات الرئيسية في سلسلة (آيفون 14 برو)، مثل الكاميرات والمعالج، تجعلها أكثر جاذبية، إذ إن الطراز الأساسي مطابق تقريبًا لطراز العام السابق.

ويعد هاتف (آيفون 12)، الذي كان الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2021، أقدم طراز في قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعًا لعام 2022، وقد ظلت مبيعاته قوية في الولايات المتحدة، واليابان، والصين.

واحتل إصدار 2022 من هاتف (آيفون إس إي)، الذي يعد من بين أصغر الهواتف، المركز التاسع في القائمة. وعلى غرار الإصدار السابق، حقق الهاتف مبيعات جيدة في اليابان.

ومع هاتفي (جالاكسي أي03) Galaxy A03 و(جالاكسي أي13) Galaxy A13، اللذين ينتميان إلى الفئة المنخفضة، حظيت سامسونج بمكانين في القائمة، وذلك بزيادة واحدة عن العام السابق. وكان الطرازان هما الهاتفان الذكيان الوحيدان المزودان بتقنية الجيل الرابع 4G LTE اللذين جاءا في القائمة.

ومن خلال تقديم مواصفات جذابة مقارنة بسعره، الذي لا يتعدى 250 دولارًا أمريكيًا، استمر (جالاكسي أي13)، مثل سابقه، في تحقيق أداء جيد. وساهمت منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، تليها الهند، بأكبر قدر في مبيعاتها.

وكان (جالاكسي أي03) الهاتف الذكي الأقل سعرًا في القائمة. وكان أداء الهاتف الذكي جيدًا في المناطق النامية، مثل: الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت (كاونتربوينت) إنها تعتقد بأن حصة أفضل 10 هواتف ذكية ستزداد في عام 2023 حيث تركز العلامات التجارية على تصفية المخزون وتحسين عمليات إطلاقها.