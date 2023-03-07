جوجل تُطلق دعم “الصوت المكاني” في سماعات Pixel Buds Pro

أعلنت شركة جوجل اليوم إطلاق تحديثٍ جديد لسماعاتها اللاسلكية Pixel Buds Pro لجعلها متوافقة مع ميزة الصوت المكاني Spatial Audio التي ستسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة استماع أكثر غمرًا تُعطي إحساسًا بقدوم الصوت من جميع الاتجاهات.

إضافةً إلى ذلك، ستدعم سماعات جوجل Pixel Buds Pro من خلال التحديث ميزة تتبُّع الرأس Head Tracking، مما يعني أن الصوت سيتحرك مع حركة رأس المستخدم. ويتم ذلك عبر مُستشعر الاتجاهات (الجيروسكوب)، والمقياس التسارعي Accelerometer المدمجين في السماعات لتتبع موضع رأس المستخدم. وتزيد هذا الميزة من تجربة الصوت المكاني بشكل أكبر، إذ يمكن للصوت أن يتحرك بالنسبة لموقع المستمع، مما يخلق تجربة استماع أكثر طبيعية وواقعية.

وقد أصبحت تقنية الصوت المكاني شائعةً في السماعات الحديثة كوسيلة لتعزيز تجربة الاستماع. وتعمل هذه التقنية عن طريق استخدام البرمجيات لمحاكاة تجهيزات المسارح الصوتية، مما يجعل الصوت يبدو وكأنه يأتي من مواقع مختلفة. ويخلق ذلك تجربة استماع أكثر غمرًا، إذ لا يقتصر الصوت فقط على القنوات اليسرى واليمنى، بل يمكن سماعه من جميع الاتجاهات.

وقد بدأت العديد من التطبيقات بالفعل دعم الصوت المكاني، بما في ذلك خدمات البث الشهيرة مثل Netflix و HBO Max و YouTube. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت جوجل حلقة بودكاست باستخدام الصوت المكاني، لإتاحة الفرصة للمستخدمين لتجربة هذه التقنية.

وللاستفادة من دعم الصوت المكاني في سماعات Pixel Buds Pro، سيحتاج المستخدمون إلى تحديث السماعات الخاصة بهم إلى الإصدار الأخير، ويحتاجون أيضًا إلى هاتف ذكي يدعم هذه الميزة وهي متوفرة في هواتف جوجل Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 7.