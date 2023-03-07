ألفابيت تلغي صيغة الإعلانات الأكثر إزعاجًا على يوتيوب

أعلنت شركة ألفابيت Alphabet أنها ستتوقف عن عرض الشرائط الإعلانية العائمة بصيغة Overlay والتي تظهر عادةً فوق فيديوات يوتيوب على أجهزة سطح المكتب، وذلك اعتبارًا من 6 أبريل 2023.

وقالت الشركة إنها تهدف من خلال ذلك إلى تحسين تجربة المشاهدة والتركيز على صيغ الإعلانات ذات الأداء العالي على أجهزة الحاسوب المكتبي والهواتف الذكية، وفقًا لبيان نشرته الشركة على صفحة الدعم الفني التابعة للمنصة.

وأضافت الشركة أن الشرائط الإعلانية هي صيغة تقليدية تظهر فقط على أجهزة الحاسوب المكتبي وتسبب إزعاجًا للمشاهدين، وبناءً على ذلك فقد قررت عدم عرض هذه الصيغة الإعلانية على منصة يوتيوب في الفيديوات المتاحة للمشاهدين، أو كصيغة إعلانية يُمكن لصانعي المحتوى اختيارها ضمن صفحة إعداد الإعلانات في “يوتيوب ستوديو” YouTube Studio.

وقالت ألفابيت إنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى التركيز على صيغ الإعلانات الأخرى التي تحقق تفاعلًا أكبر، وذكرت أنها تتوقع بألا يكون لهذا القرار أي تأثير كبير على صانعي المحتوى إذ أن التفاعل الإعلاني على مقاطع الفيديو الخاصة بهم سينتقل إلى صيغ إعلانية أخرى.

ووفقًا للشركة، تأتي هذه الخطوة كجزء من مواصلة يوتيوب البحث عن طرق جديدة لتحسين تجربة المستخدم والتركيز على صيغ الإعلانات التي تأتي بنتائج أفضل للمعلنين والمبدعين، وتوفر لهم فرصًا إضافية لتحقيق الأرباح.

وبحسب البيان، لا توجد تغييرات على أي من صيغ الإعلانات الأخرى المتاحة في يوتيوب.

ويأتي إعلان الشركة بعد طرحها لمجموعة من التحسينات الجديدة في يوتيوب، إذ أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق مجموعة من الميزات مثل ميزة دبلجة مقاطع الفيديو، والبث المباشر المُشترك، وعرض الفيديو بجودة مُحسّنة لمشتركي خدمة (يوتيوب بريميوم).