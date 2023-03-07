أسباب تلف كابل آيفون بسرعة وكيفية الحفاظ عليه 

يُعد كابل الشحن Lightning الخاص بهواتف آيفون عرضة للتآكل والتلف بسهولة، ولكن بعض العادات المتعلقة بكيفية التعامل مع الكابل قد تكون مسؤولة بشكل مباشر عن تلفه.

تستمر الكثير من كابلات Lightning في العمل لبضعة أشهر فقط، ودائمًا يكون تغيير سلك الشحن الخاص بهاتفك أمر مزعج، بالإضافة إلى أنه مكلف ماديًا. ولكن الكابلات لا تتلف وحدها دون سبب، لذا من المهم معرفة أكثر الأسباب شيوعًا لتلف كابل آيفون بسرعة، وسنوضح فيما يلي أبرز تلك الأسباب، بالإضافة إلى بعض التدابير الوقائية التي تُساعد في أن يدوم الكابل لفترة أطول.

أسباب تلف كابل آيفون بسرعة:

إليك الأسباب الرئيسية لعدم استمرار كابل Lightning الخاص بآيفون في العمل لفترة طويلة:

1- إجهاد الكابل:

على عكس معظم كابلات USB، فإن كابلات Lightning الخاصة بآيفون هشه. والتعامل معها بقوة يمكن أن يتسبب في كسر الأسلاك الداخلية.

على سبيل المثال: عند استخدام آيفون أثناء الشحن يمكن أن يؤدي ذلك إلى انحناء سلك الشحن باستمرار والضغط عليه في بعض الأحيان دون الانتباه لذلك، بالإضافة إلى سحب سلك الشحن بقوة بعد انتهاء الشحن. في حين أن هذه الممارسات قد لا يكون لها تأثيرات فورية، إلا أنها تتسبب في قطع الأسلاك الداخلية إذا تكررت باستمرار.

2- تعرض الكابل للسوائل:

إن تعرّض كابلات الشحن للسوائل باستمرار يمكن أن تحلل الغطاء الخارجي مما يتسبب في تآكل وإتلاف الأسلاك الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب التعرض للسوائل الصدأ في الموصل وقد يؤدي ذلك إلى تلف منفذ Lightning في الهاتف.

إذا ظهر أحد التنبيهات الظاهرة في الصورة السابقة عند شحن هاتف آيفون، فهذا يعني أن آيفون قد اكتشف سوائل في منفذ Lightning أو في الكابل. وإذا قمت بشحن آيفون وكان منفذ Lightning مبتلاً، فقد تتآكل المسامير الموجودة في منفذ Lightning أو الكابل، مما يؤدي إلى حدوث تلف دائم أو التوقف عن العمل.

3- استخدام محول USB منخفض الجودة:

في بعض الأحيان، قد يواجه المحول مشكلات يمكن أن تؤثر سلبًا في كابل Lightning، فعند اختيار محول لشحن هاتف آيفون، ستلاحظ أن استخدام المحول المنخفض الجودة أو غير المناسب يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارته. فإذا كان المحول الخاص بشحن هاتفك يسخن أكثر من اللازم أو يواجه مشكلات في الاتصال، قد يؤدي ذلك إلى إتلاف سلك الشحن.

4- استخدام كابل Lightning منخفض الجودة:

إن استخدام كابلات رخيصة ومنخفضة الجودة لهاتف آيفون سببًا في عدم استمرارها لفترة طويلة، لذا يُنصح بشراء كابلات Lightning معتمدة من آبل لتدوم لفترة أطول دون الاضطرار إلى تغييرها بعد مرور فترة قصيرة.

5- كابل آيفون أصبح قديمًا:

مع مرور الوقت على استخدام كابل Lightning نفسه قد تتراكم فوقه الأوساخ، أو يصدأ طرفه، وقد يتآكل الغطاء الخارجي، وستكون الأسلاك الداخلية أكثر عرضة للتلف، وهذه العوامل تؤدي إلى انخفاض كفاءة الكابل.

كيفية الحفاظ على كابل آيفون ليدوم لفترة أطول:

يمكنك الحفاظ على كابل Lightning الخاص بهاتف آيفون ليدوم لفترة أطول عن طريق اتخاذ بعض التدابير الوقائية ومنها ما يلي:

1- تجنب لف الكابل بإحكام:

إن لف سلك شحن آيفون بإحكام مفيد عندما تحتاج إلى وضعه في مكان ضيق. ولكن ذلك يضغط الكابل، مما يعني الضغط على أسلاكه الداخلية أيضًا.

لف سلك الشحن في شكل حلقة فضفاضة، والأفضل أن تدعه في وضع مستقيم دون لفه. سيقلل ذلك من تعرضه للانحناء الذي قد يتسبب في تلف الأسلاك الداخلية.

2- تعامل بلطف مع الكابل عند شحن آيفون وفصله من الشاحن:

افصل هاتف آيفون عن الشاحن بلطف وعناية عن طريق إمساك الموصل وإخراجه برفق من منفذ Lightning. ينطبق هذا أيضًا عند إزالة طرف USB من سلك الشحن من المحول، وعند إدخال الموصل لشحن الهاتف.

3- احفظ الكابل في علبة:

ضع جميع ملحقات آيفون ومنها الكابل في علبة في حالة عدم الاستخدام. هذا يحمي كابل Lightning من الانحناءات المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلبة تحميه من التعرض للسوائل أو أي مواد أخرى قد تتلفه.