AMD تعالج مشكلة نادرة يمنع فيها تحديث برنامجها ويندوز من الإقلاع

أقرّت شركة صناعة الشرائح الإلكترونية (أي إم دي) AMD بوجود مشكلة في برامج تشغيل بطاقات الرسومات التابعة لها، وأوضحت السبب.

وأبلغ مستخدمو بطاقات الرسومات من شركة (أي إم دي) عن حالات يَمنع فيها تثبيتُ برامج التشغيل الخاصة بها نظامَ ويندوز من إعادة الإقلاع تمامًا، وذلك منذ منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي.

وعلى الرغم من التقارير التي ظهرت في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات، تأخرت (أي إم دي) في إصدار أي بيان رسمي بشأن هذه القضية.

والآن، قالت الشركة إنها تمكنت من إعادة إنتاج المشكلة، وتحديد أن خيار (إعادة ضبط المصنع) في حزمة برامج التشغيل (أدرينالين) Adrenalin بوصفه المشكلة الرئيسية.

وكان يُشبته بأن هذه المشكلة، التي أُبلغ عنها في وقت سابق من العام الحالي، هي خلل في حزمة برامج تشغيل Adrenalin 23.2.1.

وكان مستخدمو (أي إم دي) الذين واجهوا المشكلة يحاولون تثبيت برامج التشغيل، ولكنهم واجهوا خطأً في إعادة إقلاع الحاسوب بعد إعادة التشغيل. وبعد مواجهة هذا الخطأ، كان لدى المستخدمين المتأثرين خياران: إما محاولة الاستعادة إلى نقطة استعادة سابقة، أو إعادة تثبيت نظام ويندوز بالكامل.

وقالت (أي إم دي) لموقع (بي سي ورلد) PCWorld إنها اكتشفت عيبًا قد يؤدي إلى سيناريو عدم الإقلاع بعد تحديد خيار (إعادة ضبط المصنع) الخاص بالبرنامج أثناء تثبيت برنامج التشغيل.

وأضافت الشركة: «لقد أعدنا إنتاج مشكلة قد تحدث في عدد صغير جدًا من الحالات إن حدث تحديث للحاسوب الشخصي أثناء تثبيت برنامج AMD: Adrenalin Edition، ونحن نحقق في الأمر بنشاط».

ونوصي المستخدمين بالتأكد من تطبيق تحديثات نظام التشغيل جميعها أو إيقافها مؤقتًا قبل تثبيت برامج التشغيل، وإلغاء تحديد خيار (إعادة ضبط المصنع) أثناء عملية تثبيت برامج تشغيل (أي إم دي).

وقالت الشركة: «نحن ملتزمون بحل المشكلات في أسرع وقت ممكن ونشجع المستخدمين بشدة على إرسال مشكلات برنامج AMD: Adrenalin Edition عبر أداة تقرير الأخطاء».