واتساب تختبر ميزة تحل مشكلة المكالمات المزعجة

أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر حاليًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين كتم المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

وكان الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في خدمة واتساب قد أشار في وقت سابق، حين الحديث عن أداة النشرات الإخبارية، وهي ميزة جديدة قيد التطوير، إلى أن من المشكلات التي تؤثر في ميزة (المجتمعات) Communities من واتساب هي إمكانية تلقي رسائل أو مكالمات من أي شخص في المجتمع لأن رقم منشئ المجتمع مرئي للجميع.

وهذا يؤدي إلى مشكلة خطرة لأنه يمكن لأي شخص الاتصال بمنشئ المجتمع، حتى بدون سبب وجيه، بغض النظر عما إذا كان لديهم الإذن بذلك.

ولحسن الحظ، فإن ميزة جديدة تعمل واتساب على اختبارها لأجهزة نظام التشغيل أندرويد ستحل المشكلة، إذ إنها تتيح للمستخدمين اختيار كتم المكالمات من الأرقام غير المعروفة.

ونشر WABetaInfo لقطة شاشة للميزة تحت عنوان (كتم المتصلين غير المعروفين) Silence unknown callers، وتوضحها واتساب بالقول: «ستُكتم المكالمات من الأرقام غير المعروفة. وستُعرض في قائمة المكالمات والإشعارات».

ويُعتقد أن هذه الميزة الجديدة قد تساعد أيضًا المستخدمين على التقليل من المكالمات المزعجة بدرجة كبيرة، ففي السنوات الأخيرة، أصبحت المكالمات المزعجة مشكلة متنامية مع المحتالين ومكالماتهم غير المرغوب فيها.

ويمكن أن تكون المكالمات المزعجة أيضًا خطرة، فقد يتصل المحتالون بالمستخدمين لسرقة المعلومات الشخصية أو خداع الأشخاص لدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات حساسة.

ومع ذلك، توفر واتساب خيار حظر هؤلاء المتصلين والإبلاغ عنهم، وبفضل الميزة الجديدة، سيتجنب مستخدمو واتساب أخيرًا تلقي مكالمات من أرقام غير معروفة عن طريق كتمها، والتي غالبًا ما ترتبط بمكالمات مزعجة.

يُشار إلى أن القدرة على كتم المتصلين غير المعروفين ميزة قيد التطوير وقد تُطلق في تحديث مستقبلي للتطبيق.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.