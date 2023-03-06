هونر تعلن عن هاتف Magic5 Ultimate بتصميم جلدي

أعلنت شركة (هونر) Honor اليوم الاثنين خلال حدث خاص في الصين عن هاتفها الذكي الجديد (هونر ماجيك5 ألتيميت) Honor Magic5 Ultimate، وهو نسخة خاصة من هواتف سلسلة (هونر ماجيك5) Honor Magic5.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن هواتف سلسلة (هونر ماجيك5) Magic5 نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، والتي تضمنت: (هونر ماجيك5) Honor Magic5، و(هونر ماجيك5 لايت) Honor Magic5 Lite، و(هونر ماجيك5 برو) Honor Magic5 Pro.

ويمتاز هاتف (هونر ماجيك5 ألتيميت) بشكله الجلدي، أما في الداخل فهو يقدم المواصفات ذاتها لهاتف (هونر ماجيك5 برو) مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مع تصميم جلدي باللونين الأسود أو البرتقالي، وكلاهما من «الجلد النباتي» مع غطاء جلدي فاخر من (مونتبلانك بيسبوك) Montblanc Bespoke ضمن صندوق الجهاز. ويتميز إصدار (ألتيميت) من الهاتف بأنه يأتي أيضًا مع سماعات أذن مع منفذ (يو إس بي-سي) UBS-C على عكس هواتف السلسلة الأخرى.

وما عدا ذلك، يقدم هاتف (هونر ماجيك5 ألتيميت) شاشة من نوع (إل تي بي أو أو إل إي دي) LTPO OLED بقياس 6.81 بوصات وبدقة 2848×1312 بكسل مع معدل تردد قدره 120 هرتز.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت، وبطارية بسعة 5,450 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط.

ويمتاز (هونر ماجيك5 ألتيميت) بوجود كاميرتين أماميتين بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية المخصصة للتصوير الفائق العرض، أما الأخرى فهي مخصصة لتصوير العمق.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاثة كاميرات، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6 وحساس بقياس 1/1.12 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا ثانية لتصوير العمق مع معدل تقريب 3.5x، وكاميرا ثالثة مخصصة للتصوير الفائق العرض وتصوير الأجسام القريبة.

هذا، ويمكن طلب هاتف (هونر ماجيك5 ألتيميت) في الصين بسعر يعادل 966 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من 20 آذار/ مارس الجاري. ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.