هواوي: تقنية 5.5G بوابة فرص جديدة للأعمال ستثري حياتنا الرقمية

تميّزت مشاركة شركة هواوي بالمؤتمر العالمي للجوال 2023، الذي اختُتم قبل أيام بتسليط الشركة الضوء على قدرات تقنية الجيل الخامس والنصف 5.5G، المرحلة القادمة من شبكات الاتصالات والفرص الجديدة التي تتيحها أمام أعمال مختلف القطاعات والصناعات.

وصرّحت الشركة بأن الإنجازات التي حققتها شبكات الجيل الخامس في سنواتها الثلاث الأولى تعادل تلك التي حققتها شبكات الجيل الرابع خلال سنواتها الخمس الأولى، وأن المرحلة الجديدة للشبكات ممثلة بالجيل الخامس والنصف سيكون لها أثر فاعل في إثراء حياتنا الرقمية وإمكانات التواصل الذكي.

وأعلنت هواوي عن عزمها مواصلة العمل مع مزودي خدمات الاتصالات والأطراف المعنية في قطاع التقنية من جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك: هيئات المعايير والمقاييس الدولية، وذلك دعمًا لجهود تطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ووضع أسس تطوير شبكات الجيل الخامس والنصف بالارتكاز على نجاحات تقنية الجيل الخامس لتعزيز الابتكار وإثراء تجربة المستخدمين من خلال سرعة 10 جيجابت في الثانية والاتصال الكامل بمختلف سيناريوهات الأعمال مدعومة بقدرات الاستشعار، والاتصال المتكامل، والذكاء الاصطناعي، وشبكات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، والحلول التقنية المستدامة.

وتتوقع هواوي أن تحقق الابتكارات التقنية في عصر الجيل الخامس والنصف لمزودي خدمات الاتصالات زيادة بقدر 10 أضعاف في أداء الشبكة مقارنة بالجيل الخامس، مع مزايا تشمل: السرعة، والاتصال، والدقة، والموثوقية، والكفاءة، والذكاء. وتتيح هذه الشبكات لمزودي خدمات الاتصالات خمسة آفاق أعمال جديدة، وزيادة فرص الأعمال الجديدة بما يصل إلى 100 ضعف.

وأشار (بينغ سونغ)، رئيس إستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات والتسويق لدى هواوي في قمة نجاح أعمال الجيل الخامس بأن نجاح الجولات الأولى من نشر شبكات الجيل الخامس تَجسّد في النمو الكبير لعائدات الهواتف المحمولة، واستخدام ما يزيد على 20 في المئة من المستهلكين لهذه الشبكات. مما عزّز ثقتهم في مسار القطاع. وعليه، يتوقع (بينغ) أن تحافظ شبكات الجيل الخامس على هذا النجاح، لاسيما حال الاستفادة من إمكاناتها لتلبية احتياجات المستهلكين، والمنازل، والأعمال.

واستكشفت هواوي دور مخطط الأعمال «دليل إلى العالم الذكي» الذي أطلقته خلال الحدث في توفير الدعم لموفري الشبكات الرقمية والمؤسسات لتعزيز القدرة على تسريع وتيرة التحول نحو عالم ذكي وناقشت مع مختلف الأطراف المعنية سبل الاستفادة من مقترحات الدليل لوضع أسس تطوير شبكات الجيل الخامس والنصف 5.5G بالارتكاز على نجاحات تقنيات الجيل الخامس لتحقيق ازدهار أكبر، لا سيما في مجال التنمية المستدامة.

وقال (لي بينغ)، رئيس مجموعة أعمال (هواوي كاريير لشبكات الاتصالات)، إن التقدم الذي أحرزته صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدامة يعد استثنائيًا بفضل دور تقنية الجيل الخامس في التحوّل إلى عالم ذكي، وأن الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس والنصف سيشكل علامة فارقة في رحلة التحوّل الرقمي.

وأكد ضرورة تعاون شركاء قطاع التقنية جميعهم لتسريع وتيرة التحوّل نحو عالم ذكي مستدام وفائق السرعة، مسلطًا الضوء على أهمية مخطط الأعمال (دليل إلى العالم الذكي) من هواوي في المساهمة بتمهيد الطريق نحو هذا الإنجاز المهم.

وبحلول نهاية عام 2022، نُشرت أكثر من 230 شبكة من شبكات الجيل الخامس على المستوى التجاري، ووصل أكثر من مليار مستخدم لهذه التقنية والعديد من الأجهزة. وأسهمت التقنية في تسريع وتيرة تطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بجانب التقنيات الحديثة الأخرى، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، في تحفيز الرقمنة الصناعية وجذب فرص إستراتيجية جديدة. ويحتاج العملاء من المؤسسات إلى المزيد من محافظ العروض، بينما تحتاج شركات الاتصالات إلى تعزيز مفهوم “الاتصال المعزز.

وعرضت هواوي أحدث منتجاتها وحلولها التي تضع المستهلكين أمام أفضل تجارب الجيل الخامس، والاتصال العريض النطاق الفائق والذكي، والتحول الرقمي والذكي، والحلول الخضراء المستدامة التي تستهدف بناء الشبكات الخضراء بكفاءة عالية في استخدام الطاقة سعيًا وراء تحفيز مراحل بناء الاقتصاد الرقمي المستدام.

بحلول نهاية عام 2022، أثبتت تقنيات الجيل الخامس بالفعل نجاحًا تجاريًا عالميًا، إذ يتصل أكثر من مليار مستخدم بشبكات الجيل الخامس. وحققت شركات الاتصالات الرائدة في الصين، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وفنلندا، والكويت بالفعل معدلات انتشار لمستخدمي الجيل الخامس تزيد على 30 في المئة، في حين تدفق ما يزيد على 30 في المئة من البيانات عبر شبكات الجيل الخامس.

ووفقًا لتقرير 5G City Benchmark الصادر حديثًا عن (أوكلا)، فقد أدت هواوي دورًا مهمًا في تشييد شبكات الجيل الخامس في أبرز عشر مدن بين 40 مدينة في العالم مزودة بتقنيات الجيل الخامس، مع ملاحظة أن أداء شبكات الجيل الخامس في هذه المدن العشر أكدت وجود فارق شاسع لشبكات الجيل الخامس التي شيدتها هواوي مقارنة بشبكات الشركات الأخرى.

وأكد الدكتور (محمد مدكور)، نائب الرئيس العالمي للتسويق ومبيعات الحلول في مجموعة أعمال هواوي لشبكات الاتصالات خلال لقاء حصري مع نخبة من الصحافيين من منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، أن التحديات التي تواجهها الشركة لن تثني عزمها عن مواصلة العمل مع كافة الشركاء الدوليين وعلى رأسهم هيئات المنظمات الدولية وهيئات المعايير والمقاييس لدعم مراحل بناء الاقتصادات الرقمية المستدامة من خلال دعم التقنيات المهمة، مثل: الجيل الخامس والنصف 5.5G التي تمتاز عن غيرها بإمكانات كبيرة، مثل: تعزيز تجربة الاتصال، وزمن الوصول المنخفض، التي من شأنها أن تسُهم في تحقيق مراحل جديدة من الرقمنة وبناء عالم رقمي أكثر تواصلًا وذكاءً.

واستضافت مجموعة أعمال (هواوي إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات) حدثًا خاصًا تحت عنوان «العمل معًا على تطوير البنية التحتية الرقمية لإنشاء قيمة جديدة» شهد إطلاق ما يزيد على 50 منتجًا وحلًا مبتكرًا للعملاء على مستوى العالم. وسلط الحدث الضوء على حل شبكة المقر الذكي المسهّل من هواوي، وهو بمثابة سلسلة من حلول مركز البيانات المبتكرة وإستراتيجيات الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش قمة المواهب الرقمية، أعلنت هواوي عن انضمامها للتحالف العالمي لمحو الأمية الذي أنشأته منظمة اليونسكو، واتفق الطرفان على العمل معًا لتعزيز استخدام التقنية ضمن جهود محو الأمية.

وشهدت القمة أيضًا توقيع اتفاقية تعاون ستموّل بموجبها هواوي المبادرات الحالية لمعهد التعلم مدى الحياة بهدف دعم استخدام المعلمين من البلدان النامية للحلول التقنية. ولدى المعهد حاليًا مبادرات في بنغلاديش، وساحل العاج، ومصر، ونيجيريا، وباكستان.

وبهذا، تصبح هواوي أول شركة خاصة تنضم إلى التحالف العالمي لمحو الأمية، لتوافق أهدافها مع رؤية التحالف المتمثلة في القضاء على الأمية الرقمية لدى الشباب.

وتقوم هواوي بذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وأهم مبادراتها على المستوى العالمي في هذا المجال برنامج «بذور من أجل المستقبل» الذي تمكّن حتى اليوم من دعم أكثر من 2.2 مليون طالب وموهبة رقمية في أكثر من 150 دولة.

وتقوم أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بتدريب نحو 200 ألف طالب كل عام. وأعلنت شركة هواوي في عام 2021 أنها استثمرت 150 مليون دولار وتخطط لاستثمار 150 مليون دولار أخرى في تطوير المواهب الرقمية بحلول عام 2026، ويتوقع أن يحقق ذلك تدريبًا لنحو 3 ملايين موهبة إضافية.

الجدير بالذكر أن هواوي وقعت خلال مشاركتها في الحدث العديد من الاتفاقيات الجديدة على المستوى العالمي والإقليمي أبرزها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية الرائدة (زين السعودية) لإطلاق المشروع الابتكاري المشترك (5.5جي سيتي) 5.5G City، التي سيتعاون الطرفان بموجبها على تعزيز الابتكار التقني لتطوير منظومة الجيل الخامس والنصف 5.5G، والتوسع في الأعمال المبتكرة على مستوى العملاء من الأفراد والمؤسسات والحكومة. وإضافة إلى ذلك، سيواصل الطرفان تعزيز البنية التحتية الرقمية وبناء شبكة ترسي معايير عالمية لتطوير تقنيات الجيل الخامس والنصف، وتشكل داعمًا قويًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.