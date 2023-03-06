ميزة في هواتف أندرويد تساعدك في النوم وكيفية استخدامها 

إن الحصول على ساعات نوم كافية ضروري لصحتنا العقلية والجسدية، ولكن قد يكون من الصعب الحصول على وقت كافٍ للنوم في أيام العمل، بالإضافة إلى أن التوتر الناتج عن ضغط العمل وغيره من العوامل يمكن أن يسبب الأرق وعدم القدرة على النوم بسهولة.

ومن الناحية الأخرى، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في النوم في حالات السفر، أو في أي مكان خارج المنزل. فإذا كنت تعاني من صعوبة النوم، يمكن أن يساعدك سماع بعض الأصوات في الاسترخاء والنوم بعمق، وهناك ميزة متوفرة في هواتف أندرويد لهذا الهدف وهي ميزة تُسمى (Sleep sound) التي توفر أصوات هادئة تساعدك في النوم، وتسمح بإضافة أصوات أخرى من هاتفك إذا كنت تفضل سماع مقاطع صوتية مختلفة قبل النوم.

رغم أن هذه الميزة ليست جديدة، قد تكون غير معروفة بالنسبة للكثيرين من مستخدمي هواتف أندرويد، لذا سنوضح فيما يلي كيفية تفعيلها واستخدامها للمساعدة في النوم:

1- كيفية تفعيل ميزة Sleep sound في هواتف أندرويد:

تدعم معظم هواتف أندرويد ميزة Sleep sound، ويمكنك الوصول إليها عن طريق تطبيق Clock ضمن قسم Bedtime. ولكن قد يختلف مكان وجودها بحسب نوع هاتف أندرويد، فإذا لم تجد خيار Bedtime في تطبيق Clock، يمكنك فتح الإعدادات وكتابة Bedtime في حقل البحث لتحديد موقع الميزة.

وإذا كان هاتفك لا يتضمن قسم Bedtime، يمكنك تثبيت تطبيق من متجر جوجل مثل: White Noise Lite للحصول على تجربة مماثلة.

ولتفعيل ميزة Sleep sound في تطبيق Clock، افتح التطبيق، ثم اتبع الخطوات التالية:

1.انقر فوق خيار (Bedtime) الظاهر في الزاوية اليُمنى السفلية من تطبيق الساعة.

2. انقر فوق الوقت الظاهر أسفل كلمة ضمن Bedtime، وحدد الوقت الذي تذهب فيه للنوم. بعد ذلك، انقر فوق الوقت الظاهر أسفل WAKE-UP وحدد الوقت الذي تستيقظ فيه.

3.مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم Sleep sounds، حيث ستجد خيار (اختر صوتًا آخر) Choose another sound. انقر فوقه.

4. ستجد مجموعة من الخيارات، يمكنك الاختيار من قسم (أصوات الجهاز) Device sounds أحد الأصوات التالية: (Waves أو Deep Space أو Contemplation). أو يمكنك تسجيل صوتك، أو تحديد مقطع صوتي من يوتيوب أو Spotify.

5. بعد تحديد الصوت، اخرج من نافذة Sleep sounds.

2- كيفية استخدام ميزة Sleep sounds:

عندما يحين وقت النوم، افتح تطبيق الساعة Clock وانقر فوق خيار (وقت النوم) Bedtime. ثم انقر فوق زر التشغيل الخاص بخيار Sleep sounds للانتقال إلى صفحة جديدة، حيث يمكنك تحديد مدة تشغيل الصوت (10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 دقيقة). وبعد تحديد المدة الزمنية، انقر فوق زر التشغيل للبدء بسماع الصوت الذي اخترته.