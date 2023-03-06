مايكروسوفت تُطلق برنامجًا للوصول المُبكر إلى ميزات ويندوز الجديدة
أعلنت شركة مايكروسوفت عن سلسلة من التغييرات الكبيرة في برنامج النسخة التجريبية لنظام تشغيل ويندوز Windows Insider. وتشمل هذه التغييرات إنشاء قناة جديدة تسمى “Canary Channel” والتي تتيح للمستخدمين المهتمّين إمكانية تجربة الميزات الجديدة في نظام ويندوز قبل فترة من إطلاقها.
وتقدّم مايكروسوفت بالفعل إمكانية تجربة إصدارات ويندوز الجديدة بشكلٍ مبكّر من خلال برنامج Windows Insider، وذلك من خلال قناتي Dev و Beta، إلا أن قناة Canary الجديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات بشكلٍ أبكر.
وستحصل النسخ المطروحة في قناة Canary Channel على أرقام تسلسلية أعلى من القنوات الأخرى، وتبدأ بالنسخة 25000.
ومع ذلك، حذرت أماندا لانجوفسكي، رئيسة برنامج Windows Insider، من أن النسخ المطروحة على قناة Canary Channel ستكون “ساخنة” وقد تشمل مشاكل كبيرة يمكن أن تؤدي إلى عدم قدرة المستخدمين على استخدام حواسيبهم بشكل صحيح.
وتوصي لانجوفسكي بأن يستخدم قناة Dev المستخدمون الراغبون في تجربة الميزات الجديدة بشكلٍ أكثر استقرارًا مقارنةً بقناة Canary.
ونصحت لانجوفسكي المستخدمين بتقييم اختياراتهم للقناة التي يريدون استخدامها لضمان مُلاءمتها لهم. كما أشارت إلى أن المستخدمين الذين يرغبون في تغيير القناة لن يتمكنوا من ذلك دون إجراء تثبيت جديد لنظام التشغيل ويندوز 11.
وتعكس التغييرات الجديدة لمايكروسوفت في برنامج Windows Insider ما وصفته الشركة بالتزامها بتقديم الابتكار المستمر لنظام التشغيل ويندوز 11، وتحقيق أقصى قدر من الفائدة من البرنامج. وستسمح القنوات والنسخ الجديدة للمستخدمين بتجربة الميزات والتجارب الجديدة، وهو ما يعطي مايكروسوفت ملاحظات قيمة حول التغييرات الجديدة قبل طرحها على الجمهور الأوسع.
وقالت مايكروسوفت إن برنامج Windows Insider بات يشتمل الآن على أربع قنوات هي:
- قناة Canary الجديدة، وتعتبر الأنسب للمستخدمين ذوي المهارات التقنية العالية. إذ يمكنهم تجربة أحدث التغييرات الجديدة في النظام في وقت مبكر من دورة التطوير، والتي قد تكون غير مستقرة وتُطرح بمستوى محدود من التوثيق.
- قناة Dev المحدثة: تعتبر الأنسب لهواة التكنولوجيا، إذ تتيح لهم الوصول إلى أحدث نسخة معاينة من ويندوز 11. ومع ذلك، فإن النسخ المطروحة قد تحتوي على بعض العيوب وتكون غير مستقرة.
- قناة Beta: تعتبر الأنسب لمتابعي التكنولوجيا المبكرين، إذ تكون النسخ المطروحة في هذه القناة أكثر استقرارًا من النسخ المطروحة في قناة Dev.
- قناة Release Preview: تعتبر الأنسب للراغبين معاينة التصحيحات وبعض الميزات الرئيسية، بالإضافة إلى الحصول على النسخة التالية من ويندوز قبل إطلاقها بشكل عام.