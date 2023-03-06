مايكروسوفت تُطلق برنامجًا للوصول المُبكر إلى ميزات ويندوز الجديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن سلسلة من التغييرات الكبيرة في برنامج النسخة التجريبية لنظام تشغيل ويندوز Windows Insider. وتشمل هذه التغييرات إنشاء قناة جديدة تسمى “Canary Channel” والتي تتيح للمستخدمين المهتمّين إمكانية تجربة الميزات الجديدة في نظام ويندوز قبل فترة من إطلاقها.

وتقدّم مايكروسوفت بالفعل إمكانية تجربة إصدارات ويندوز الجديدة بشكلٍ مبكّر من خلال برنامج Windows Insider، وذلك من خلال قناتي Dev و Beta، إلا أن قناة Canary الجديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات بشكلٍ أبكر.

وستحصل النسخ المطروحة في قناة Canary Channel على أرقام تسلسلية أعلى من القنوات الأخرى، وتبدأ بالنسخة 25000.

ومع ذلك، حذرت أماندا لانجوفسكي، رئيسة برنامج Windows Insider، من أن النسخ المطروحة على قناة Canary Channel ستكون “ساخنة” وقد تشمل مشاكل كبيرة يمكن أن تؤدي إلى عدم قدرة المستخدمين على استخدام حواسيبهم بشكل صحيح.

وتوصي لانجوفسكي بأن يستخدم قناة Dev المستخدمون الراغبون في تجربة الميزات الجديدة بشكلٍ أكثر استقرارًا مقارنةً بقناة Canary.