مايكروسوفت تطرح تطبيق (آوتلوك) مجانًا لمستخدمي (ماك)

أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيق البريد الإلكتروني (آوتلوك) Outlook أصبح الآن متوفرًا بشكلٍ مجاني لأجهزة آبل العاملة بنظام macOS، وذلك بعد أن كان التطبيق متاحًا للشراء أو من خلال الاشتراك بخدمة (مايكروسوفت 365) Microsoft 365.

وقالت الشركة إن Outlook for Mac يدعم الآن معظم مزودي البريد الإلكتروني الشخصي، مثل Gmail و Yahoo و iCloud وأية خدمة أخرى تدعم بروتوكول IMAP. وأضافت أن التطبيق يوفر ميزات قوية مثل عرض البريد الوارد إلى جميع العناوين ضمن صندوقٍ واحد، مع إمكانية البحث في جميع الرسائل بسهولة، مما يُسهّل إدارة الحسابات المتعددة ضمن التطبيق. وذكرت الشركة أن دعم التطبيق لمزوّدات البريد الإلكتروني الخارجية مدعومٌ بحماية عالية المستوى بما يضمن تسجيل الدخول الآمن وحماية هويتهم، مع الحفاظ على بريدهم الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والملفات محمية بشكل آمن.

وحسّنت مايكروسوفت تطبيق Outlook for Mac الجديد ليوفر واجهة مستخدم حديثة وجذابة للمستخدمين، كما قالت إنها صممت التطبيق ليعمل بأفضل شكلٍ ممكن على معالجات آبل Apple Silicon، مما يوفر أداءً أفضل وسرعة مُزامنة أعلى مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وذكرت مايكروسوفت أنها بنت التطبيق الجديد بشكلٍ يستغل الميزات التي يقدمها نظام macOS، بما في ذلك دعم التطبيق لويدجت خاصة بالتقويم وإمكانية رؤية التذكيرات في مركز الإشعارات، كما سيسمح التطبيق قريبًا بمشاهدة المواعيد المُسجلة في التقويم مُباشرةً عبر شريط القائمة في النظام.

ويدعم التطبيق ميزة Handoff التي تتيح للمستخدمين استئناف المهام التي تركوها بين أجهزة iOS و Mac، كما أضافت مايكروسوفت ميزة Outlook Profiles التي ستتاح قريبًا، لتمكين المستخدمين من ربط حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم بميزة Apple Focus، ما سيمكّن المستخدمين من تجنب الإشعارات غير المرغوب فيها، كمنع استقبال إشعارات البريد الإلكتروني الشخصي خلال ساعات العمل.

ويوفر التطبيق ميزة Focused Inbox التي تفصل الرسائل المهمة تلقائيًا وتضعها في صندوقٍ خاصٍ بها بحيث يمكن العثور عليها بسهولة. ويمنح التطبيق المستخدمين القدرة على تحديد أولويات الرسائل بالشكل الذي يرونه مناسبًا، إذ يمكنهم تحديد رسائل معينة في البريد الوارد للبقاء في المقدمة، أو طلب التذكير التلقائي للرد على الرسائل غير العاجلة في وقتٍ لاحق.

يمكن للمستخدمين الآن تنزيل تطبيق Outlook for Mac الجديد مجانًا من متجر تطبيقات آبل.