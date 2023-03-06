مايكروسوفت تعلن إدماج ChatGPT في منتجات جديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين عن إدماج التقنية التي يقوم عليها روبوت الدردشة الشهير (شات جي بي تي) ChatGPT في منصة (باور بلاتفورم) Power Platform التابعة لها، التي تتيح للمستخدمين تطوير تطبيقات بأقل عدد من السطور البرمجية أو بدون أي سطور.

ويُعد إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في منصة (باور بلاتفورم) الأحدث بين منتجات شركة البرمجيات، وذلك في سعيها الحثيث للاستفادة من التقنية الثورية التي طورتها شركة (أوبن أي آي) OpenAI.

وتعمل شركات التقنية الكبرى، مثل: ألفابت (الشركة الأم لجوجل) الأمريكية، و(بايدو) Baidu الصينية على تسريع إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التقنية التي اكتسبت شعبية هائلة لقدرتها على إنشاء ردود نصية شبيهة بالبشر على الاستفسارات، في منتجاتها.

وقالت مايكروسوفت اليوم في منشور على مدونتها إن إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستُدمج في مجموعة من أدوات تطوير التطبيقات وتحليلات الأعمال ضمن (باور بلاتفورم)، مثل: Power Virtual Agent، وAI Builder.

ويمكن الآن لأداة Power Virtual Agent، التي تتيح للشركات بناء روبوتات المحادثة، الاتصال بموارد الشركة الداخلية لإنشاء ملخصات للتقارير الأسبوعية واستفسارات العملاء.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى AI Builder، التي تتيح للشركات أتمتة المهام لسير العمل، و Dynamics 365، وهي منصة لإدارة الأعمال.

يُذكر أن الميزات ستتوفر حاليًا في الولايات المتحدة فقط.

ويأتي إعلان مايكروسوفت اليوم بعد أيام من إعلانها عن جلب روبوت الدردشة الذكي الخاص بمحرك البحث (بينج الجديد) إلى نظام التشغيل ويندوز 11 بالإضافة إلى ميزات أخرى عديدة.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن الإصدار الجديد من بينج، بالإضافة إلى إصدار جديد من متصفح الويب إيدج مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال حدث في 7 شباط/ فبراير الماضي، وأتاحته لعدد من المستخدمين.

وقالت الشركة خلال المدة الماضية إنها تخطط لإضافة الذكاء الاصطناعي إلى العديد من منتجاتها، مثل: تطبيقاتها المكتبية، وذلك بعد إضافته إلى خدمة مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams.

وبعد إدماج الذكاء الاصطناعي في بينج وويندوز 11 وغيرهما، والإعلان عن استثمار متعدد السنوات بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي في شركة (أوبن أي آي)، سيكون الذكاء الاصطناعي جوهريًا في العديد من منتجات الشركة في المستقبل.