مايكروسوفت تقدّم ميزة تحسين جودة الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي في (إيدج)

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق ميزة تجريبية جديدة لتحسين جودة مشاهدة الفيديو في متصفحها إيدج Edge باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي أطلقت عليها الشركة اسم Video Super Resolution.

ووفقًا للشركة، يُشاهد المستخدمون واحدًا من كل ثلاثة فيديوات ضمن المتصفح بدقة منخفضة تبلغ 480 بكسلًا أو أقل لأسبابٍ مختلفة، مثل انخفاض جودة الفيديو نفسه، أو انخفاض سرعة الإنترنت لدى المستخدم.

وتسعى مايكروسوفت إلى تحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو المنخفضة الجودة عبر تقنية Video Super Resolution، التي تعمل على إزالة الضجيج من الفيديو ورفع دقته. تستخدم هذه التقنية التعلّم الآلي Machine Learning لتحسين جودة أي فيديو ضمن المتصفح، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة فيديوات واضحة ونقية على منصات مثل يوتيوب وغيرها، دون الحاجة إلى استهلاك الكثير من حزمة الإنترنت، بغض النظر عن دقة الفيديو الأصلية.

وقد حددت الشركة شروطًا معينة للاستفادة من الخدمة، وهي أن يكون الفيديو بدقة أقل من 720 بكسلًا، وأن يكون الحاسوب متصلًا بالتيار الكهربائي، وعندما يكون طول وعرض الفيديو أكبر من 192 بكسلًا، وعندما لا يكون الفيديو محميًا بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية مثل PlayReady أو Widevine.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم التقنية حاليًا البطاقات الرسومية التالية من إنفيديا و (إيه إم دي) وهي Nvidia RTX 20/30/40 series أو AMD RX5700-RX7800 series.