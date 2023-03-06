كيفية إعادة ضبط ساعة آبل باستخدام آيفون أو بدونه

يمكن أن تلجأ إلى خيار إعادة ضبط ساعة آبل لإصلاح مشكلة تقنية في الساعة، أما إذا كنت تخطط لبيع الساعة أو منحها لشخص آخر، فمن المهم إعادة ضبطها لضمان عدم وصول أي شخص آخر إلى بياناتك الخاصة المخزنة فيها.

هناك طريقتان لإعادة ضبط ساعة آبل، إما باستخدام هاتف آيفون أو باستخدام الساعة نفسها دون الحاجة إلى الهاتف. وسنوضح فيما يلي كلا الطريقتين:

كيفية إعادة ضبط ساعة آبل باستخدام آيفون

قبل البدء بإعادة ضبط ساعة آبل، تأكد من نسخ بياناتك المخزنة في الساعة احتياطيًا. وتُعدّ هذه الخطوة مهمة إذا كنت تخطط لمواصلة استخدام ساعة آبل وتحاول فقط تصحيح مشكلة تقنية في الساعة، أو إذا كنت تريد استعادة بياناتك عند إعداد ساعة آبل جديدة.

بعد إجراء النسخ الاحتياطي، يمكنك البدء بإعادة ضبط ساعة آبل باستخدام آيفون باتباع الخطوات التالية:

1.تأكد من أن الهاتف والساعة قريبان جدًا من بعضهما قبل البدء بعملية إعادة الضبط، وأثناء العملية حتى انتهائها تمامًا.

2. افتح تطبيق Watch في هاتف آيفون، وانقر فوق تبويب My Watch الظاهر في الجهة السفلية اليُسرى.

3. انقر فوق خيار All Watches الموجودة في الجهة اليُسرى العلوية من التطبيق.

4. انقر فوق أيقونة الدائرة الموجود بداخلها (i) للوصول إلى صفحة المعلومات والإعدادات الخاصة بساعة آبل التي تعيد ضبطها.

5. في الجهة السفلية من صفحة الإعدادات والمعلومات الخاصة بساعة آبل، انقر فوق خيار إلغاء إقران ساعة آبل (Unpair Apple Watch).

اعتمادًا على طراز ساعة آبل ستظهر لك خيارات مختلفة:

في طرز GPS فقط: اكتب كلمة مرور الخاصة بمعرف آبل لتعطيل ميزة (قفل التنشيط) Activation lock في ساعة آبل، وإكمال عملية إلغاء إقران الساعة (Unpairing).

في طرز (GPS + Cellular): اختر الاحتفاظ بخطة الاشتراك في البيانات الخلوية أو إزالتها. إذا كنت تخطط للحفاظ على الساعة وتعمل على تصحيح مشكلة فنية، فاحتفظ بالخطة. إذا كنت ترغب في بيع الساعة لا تحتفظ بخطة الاشتراك. بعد ذلك، اكتب كلمة المرور الخاصة بمعرف آبل لتعطيل ميزة (قفل التنشيط) Activation lock في ساعة آبل وإكمال عملية إلغاء إقران الساعة.

ستعمل هذه العملية على إعادة ضبط ساعة آبل بالكامل، وإزالة جميع البيانات المخزنة، وستجعلها جاهزة للاتصال بهاتف آيفون مرة أخرى بعد ذلك، سواء كان هاتفك نفسه أو هاتف المالك الجديد للساعة.

كيفية إعادة ضبط ساعة آبل بدون استخدام آيفون:

إذا لم يكن لديك هاتف آيفون متاح يمكنك إعادة ضبط ساعة آبل مباشرة من الساعة نفسها، ولكن هناك سلبيات لهذه الطريقة وهي:

لن تتمكن من حفظ نسخة احتياطية من بيانات الساعة بدون هاتف آيفون.

لا يمكنك تعطيل (قفل التنشيط) Activation Lock دون إلغاء إقران ساعتك أولاً من آيفون كما ذكرنا سابقًا.

هذا يعني أنه من الأفضل استخدام الطريقة الأولى إذا كنت تخطط لبيع الساعة أو منحها لشخص آخر، إذ سيمنع قفل التنشيط المالك الجديد من إقران ساعة آبل بهاتفه بشكل صحيح.

وللبدء بإعادة ضبط الساعة دون آيفون اتبع الخطوات التالية:

1.افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في ساعة آبل.

2. انقر فوق خيار (عام) General، ثم انقر فوق (إعادة تعيين) Reset.

3. انقر فوق خيار (إزالة جميع المحتوى والإعدادات) Erase All Content and Settings

سيظهر لك تنبيه يوضح لك أن محو الإعدادت لن يزيل (قفل التنشيط) Activation Lock، وهذا يمنع أي شخص آخر من استخدام ساعة آبل هذه إذا فقدت أو سُرقت. ولإزالة قفل التنشيط، ألغِ إقران ساعة آبل هذه قبل إزالة المحتوى والإعدادات.

4. بعد النقر فوق (محو جميع المحتويات والإعدادات) Erase All Content and Settings، قد يُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

5. في طرز (GPS + Cellular) سيظهر خيار للاحتفاظ بخطة البيانات الخلوية أو إزالتها.

6. انقر فوق (محو الجميع) Erase All للتأكيد.

سيؤدي ذلك إلى إعادة ضبط ساعة آبل بالكامل إلى إعدادات المصنع.