كلاسيرا تتيح منصتها التعليمية HP Classeasy مجانًا لمتضرري الزلازل في تركيا

أعلنت شركة (كلاسيرا) Classera عن إعادة إطلاق مبادرة «تعليمنا لن يتوقف» مجددًا، وذلك في إطار دورها التنموي في دعم المتضررين من الزلازل في تركيا.

وتأتي المبادرة من الشركة الرائدة في مجال تقنية التعليم، بالتعاون مع شركة (إتش بي) HP، وهي تستهدف إتاحة نظام إدارة التعلم HP Classeasy للتعليم عن بعد مجانًا لجميع المدارس والطلاب المتضررين لمدة عام كامل دون أي مقابل مادي، وذلك لتمكينهم من استكمال العام الدراسي بنجاح.

وتأتي مبادرة «تعليمنا لن يتوقف» انطلاقًا من الخبرات المتراكمة التي جمعتها شركة (كلاسيرا) في مجال تقنيات التعلم الإلكتروني الذكي، فهي صاحبة التجربة والحصة الكبرى بقطاع التعليم بدول الشرق الأوسط، «لذا كان من الواجب عليها الوقوف بجانب الأُسر المتضررة في تركيا، بالتعاون مع شريكتها الإستراتيجية (إتش بي)».

يُذكر أن HP Classeasy هي نظام لإدارة التعلم LMS التفاعلي، الذي يقدم حلًا فعالًا للمدارس والطلاب في تركيا لإكمال عمليتهم التعليمية رقميًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة من خلال توفير حل مدرسي افتراضي متكامل، حيث يكون التعليم افتراضيًا وذكيًا وتفاعليًا لتحفيز الطلاب على إكمال دراساتهم بنجاح.

وتعتمد (كلاسيرا) في إعادة إطلاق مبادرة «تعليمنا لن يتوقف» مرة أخرى، على قصة نجاح حققتها خلال جائحة كورونا وفترة الإغلاق العالمي وطُبِّقت في دول العالم كافةً، كما ساهمت (كلاسيرا) في عدة مبادرات أخرى لتعزيز رسالتها كشركة قادرة على تقديم حلول مبتكرة في مجال التعليم وقت الأزمات.

ومن جانبه، أعرب محمد المدني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (كلاسيرا) العالمية، عن تضامن شركة (كلاسيرا) مع ضحايا الزلازل في تركيا، وهو ما دفع الشركة لإعادة إطلاق مبادرة تعليمنا لن يتوقف لتمكين الأطفال من استكمال عامهم الدراسي، ورفع العبء عن الأسر والأهالي في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها جراء تداعيات الزلازل المدمرة.

وتعليقًا على التعاون، قال (أمره ألمان) الرئيس التنفيذي لشركة (إتش بي) في تركيا: «التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ومن خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات الرقمية ستتيح (إتش بي) نتائج تعليمية أفضل للناس في جميع أنحاء العالم، ومن منطلق دورنا تجاه مختلف الأسواق فإن التعاون مع (كلاسيرا) سيساهم في دعم قطاع التعليم التركي الذي يحتاج للإغاثة حاليًا بسبب الزلازل المدمرة التي حلّت بالبلاد، ومن خلال تقديم HP Classeasy مجانًا للمدارس التركية فإننا نهدف إلى دعم المعلمين المحليين وتمكينهم من التواصل بسهولة مع طلابهم».

يُشار إلى أن (كلاسيرا) تأسست في أمريكا بوادي السيليكون على يد رائد الأعمال السعودي (محمد بن سهيل المدني) وشريكه (محمد العشماوي) اللذين أنشآ شركتهما الأولى حينما كانا في سن الثامنة عشرة.

وكانت الرؤية المشتركة لهما تشتمل على إحداث ثورة في التعلم الإلكتروني وتمكين المتعلمين خاصة في الأسواق الناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم. بعد ذلك بدأوا بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لإحداث أكبر أثر إيجابي ممكن في تجربة المتعلمين.

وتتميز منصة التعلم المتكاملة LSP في (كلاسيرا) بأنها شاملة ومتكاملة، و يشمل نظام إدارة التعلم، الذي يشكل أحد أهم ركائز (كلاسيرا)، معادلة خاصة ترتكز عليها المنظومة، وهي: الإلهام باستخدام التعلم بالترفيه، والتعلم المخصص للفرد باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم التشاركي باستخدام طريق التعلم الاجتماعي، كل ذلك لزيادة التفاعل وبالتالي تطوير التجربة التعليمية.

وبهدف إتمام هذه المنظومة المتكاملة، وفرت نظام الواقع المعزز التعليمي، ونظام إدارة الموارد، ونظام المدفوعات والسوق الإلكتروني التعليمي، كل ذلك لتقديم حل واحد متكامل ومترابط تحت مظلة واحدة تستفيد منها الجهات التعليمية والتدريبية بكل سهولة ويسر.