تقرير يكشف عن موعد إطلاق آبل لآيماك الجديد مع شريحة M3

أفاد تقرير من وكالة بلومبرج الإخبارية، نُشر يوم الأحد، بأن شركة آبل تعتزم إطلاق الإصدار الجديد من حاسوب (آيماك) iMac خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وعلى الرغم من توقع أن يأتي الإصدار المرتقب من حاسوب (آيماك) بقياس الشاشة ذاته البالغ 24 بوصة كالإصدار السابق، أفادت بلومبرج في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بأنه سيأتي مع شريحة (إم3) M3 التي تُنتج باستخدام تقنية التصنيع 3 نانومتر، التي تمتاز بأنها أسرع وأكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة.

وبالنظر إلى أنه ليس يُعلم على نحو رسمي متى تعتزم آبل إطلاق الإصدار الجديد من (آيماك)، فإن بلومبرج تتوقع ألا يدخل الحاسوب في مرحلة الإنتاج الشامل قبل مضي ثلاثة أشهر من الآن، وقد تبدأ شحنه في النصف الثاني من 2023، وذلك بالألوان ذاتها لسلفه، وهي: الأزرق، والفضي، والوردي، والبرتقالي.

وجاء في تقرير بلومبرج أن (آيماك) الجديد في «مرحلة متقدمة من التطوير»، وأن شركة آبل «تُجري حاليًا اختبارات الإنتاج للجهاز».

وتشير التفاصيل الأخرى التي كشفت عنها (بلومبرج) إلى أن بعض المكونات الداخلية لـ (آيماك) قد «تُنقل ويُعاد تصميمها»، وأن عملية الإنتاج الخاصة بتركيب حامل (آيماك) على الشاشة «مختلفة».

هذا، ويُعتقد أنه قد حان موعد إطلاق ترقية لحواسب (آيماك)، إذ لم تطلق آبل إصدارًا جديدًا منذ سنتين، فقد كان طراز 2021 هو الأول الذي يأتي مع شريحة (سيليكون) Silicon الخاصة بآبل، بالإضافة إلى شاشة بقياس أكبر، ومجموعة جديدة من الألوان.

وفي تقرير نُشر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بدأت بلومبرج الحديث عن أن آبل تعمل على إصدار بقياسي 13 بوصة و15 بوصة من حاسوبها المحمول (ماك بوك أير) مع شريحة (إم3)، وذلك بالإضافة إلى حاسوب (آيماك) جديد.

ويُتوقع أن تقدم شرائح (إم3) أداءً أفضل من شريحة (إم2) الحالية، فبحسب شركة (تي إس إم سي) TSMC، التي تصنع لشركة آبل شرائحها، فإن تقنية التصنع 3 نانومتر ستُحسّن السرعة بما يصل إلى 15 في المئة مقارنةً بتقنية التصنيع الحالية 5 نانومتر، وتُخفّض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

وقد بدأت شركة صناعة الشرائح التايوانية (تي إس إم سي) مرحلة الإنتاج الشامل لشرائح (إم3) بتقنية التصنيع 3 نانومتر بالفعل في منشآتها في تايوان العام الماضي.