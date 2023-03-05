كورس مجاني من جامعة هارفارد لدراسة التعلم الآلي

أصبح مجال التعلم الآلي أحد مجالات علوم البيانات المهمة للغاية الآن، لأنه يساعد الشركات في دفع عجلة النمو وفتح سبل إيرادات جديدة وحل المشكلات الصعبة في مختلف المجالات، من خلال إنشاء الأنظمة التي تتعلّم – أو تُحسن الأداء – بناءً على البيانات التي تحللها.

أصبحت البيانات هي القوة المحركة لصنع القرار التجاري، ولكن العقل البشري لا يمكنه التعامل مع البيانات الضخمة بسرعة، لذلك تستخدم الشركات خوارزميات التعلم الآلي لتحليل كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية، لتحقيق النتائج بصورة أسرع.

يوجد التعلم الآلي في مختلف المجالات اليوم؛ فعندما نستخدم روبوتات الدردشة التفاعلية (Chatbots)، أو نتسوق عبر الإنترنت، أو نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، أو نستخدم محركات البحث، سنجد أن خوارزميات التعلم الآلي تلعب دورًا مهمًا لجعل تجربتنا مخصصة وسلسة، وهذه أمثلة قليلة فقط على كيفية وجود نماذج التعلم الآلي في حياتنا اليومية.

على عكس كورسات علوم البيانات التي تحتوي على موضوعات مثل: تحليل البيانات، والإحصائيات (Statistics)، وتقنيات التصور، تركز دورات التعلم الآلي على تعلم خوارزميات التعلم الآلي فقط، وكيفية عملها رياضيًا، وكيفية استخدامها في لغة البرمجة.

أصبحت مهارات التعلم الآلي مطلوبة على نطاق واسع في عام 2022، ومن المتوقع أن يكون التعلم الآلي إحدى أكثر المهارات المطلوبة في العالم حتى عام 2025، وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

لذلك تقدم الكثير من الجامعات العالمية وكبرى الشركات التقنية بعض الكورسات التي تساعدك على تطوير مهاراتك في هذا المجال، وسنستعرض منها اليوم كورس جامعة هارفارد:

كورس علوم البيانات: التعلم الآلي

يغطي كورس (Data Science: Machine Learning) من جامعة هارفارد أساسيات التعلم الآلي، وخوارزميات التعلم الآلي الشائعة،، وكيفية استخدام تقنية التنظيم في بناء نظام توصية للمحتوى المرئي.

ستتعرف على بيانات التدريب وكيفية استخدام مجموعة من البيانات لاكتشاف العلاقات التنبؤية المحتملة. وأثناء قيامك ببناء نظام توصية للمحتوى المرئي ستتعلم كيفية تدريب الخوارزميات باستخدام بيانات التدريب حتى تتمكن من التنبؤ بنتائج مجموعات البيانات المستقبلية.

تصل مدة هذا الكورس إلى 8 أسابيع ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة من ساعتين إلى 4 ساعات في الأسبوع. هذا الكورس مجاني تمامًا، ولكن الحصول على الشهادة سيُكلف 99 دولارًا.

ماذا ستتعلم في هذا الكورس؟

أساسيات التعلم الآلي.

العديد من خوارزميات التعلم الآلي الشائعة.

كيفية بناء نظام توصية للمحتوى المرئي قائم على التعلم الآلي.

التعرف على تقنية (التنظيم) Regularization إحدى التقنيات المستخدمة لمعايرة نماذج التعلم الآلي، ولماذا هي مهمة؟

تفاصيل الكورس:

مدة الكورس: 8 أسابيع.

مدة الدراسة: من ساعتين إلى 4 ساعات في الأسبوع.

السعر: مجانًا.

المستوى: مناسب للمبتدئين.

توجد شهادة: نعم، ولكنها تُكلف 99 دولارًا.

تقدم جامعة هارفارد كورس (Data Science: Machine Learning) عبر منصة إدكس (Edx) التي تُعد واحدة من أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا، والتي تأسست عام 2012 كمبادرة غير ربحية نِتاج تعاون بين جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والآن تقدم الآلاف من الدورات التدريبية بالشراكة مع أكثر من 160 جامعة وشركة.